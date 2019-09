Italiaanse media: Cristiano Ronaldo ontbreekt op FIFA-gala

Cristiano Ronaldo is maandagavond niet aanwezig op het FIFA-gala in Milaan, waar de beste voetballer ter wereld gekozen wordt. De aanvaller van Juventus is samen met Lionel Messi en Virgil van Dijk kandidaat, maar volgens Sky Italia neemt de Portugese aanvaller niet de moeite om van Turijn naar Milaan af te reizen. Ronaldo is door trainer Maurizio Sarri bovendien niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel van dinsdag met Brescia.

Ronaldo kampt met een lichte dijbeenblessure, zo liet Sarri maandag weten op de persconferentie. Afgelopen zaterdag maakte hij de negentig minuten nog wel vol in de wedstrijd tegen Hellas Verona (2-1 winst). Behalve Ronaldo ontbreken ook Mattia De Sciglio, Douglas Costa en Mario Mandzukic met blessures. Matthijs de Ligt reist wel gewoon mee af naar Brescia. Of Ronaldo op tijd hersteld is voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen SPAL is nog onduidelijk. Volgende week dinsdag staat de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen in de groepsfase van de Champions League op het programma.

Diverse Italiaanse media melden maandagavond dat Ronaldo niet aanwezig zal zijn bij de uitreiking van de prijs voor beste voetballer ter wereld van de FIFA. Het is onduidelijk of zijn afwezigheid te maken heeft met zijn blessure, of dat hij de prijs niet zal winnen. Van Dijk, die eerder al werd verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar, is volgens kenners de favoriet.