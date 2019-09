‘Ze weten dat ik een visionair ben, ik zit niet voor niets aan tafel bij Ziggo’

Aad de Mos kan weinig met de kritiek die hij online te verduren krijgt. De voormalig trainer is vandaag de dag veel te zien als analist op de televisie en deelt ook vaak via social media zijn mening over de ontwikkelingen in het voetbal. De Mos geeft in gesprek met Omroep West aan dat hij het commentaar op internet nooit tot zich neemt.

"Het is nooit inhoudelijk. Het zijn zolderkamerriddertjes. De berichten van de kenners zie ik wel. Prominenten die een tweet sturen naar mijn twitteraccount. Die weten dat ik een visionair ben. Ik zit toch niet voor niets aan tafel bij Ziggo, VTM en Omroep West", aldus De Mos, die ontkent dat hij de laatste weken wat kritischer en feller op zijn eigen social media is.

"Het is geen agressiviteit, maar duidelijkheid. 95 procent vindt het misschien ongemakkelijk, maar het gaat mij om die vijf procent aan echte kenners. Daarnaast ben ik zoals Johan Derksen. Als je met onderbouwing mijn stelling onderuit kan halen, doe dat maar. Maar dat gebeurt bijna nooit", zegt De Mos, die zondag nog met een tweet naar Hugo Borst uithaalde. Het is inmiddels geen geheim dat de twee elkaar niet liggen.

"Ik had het radiootje aanstaan en dan hoor ik die narcist allemaal dingen zeggen. Maar over het meespelen van Michal Sadílek bij PSV zegt hij niets. Dat is iets opvallends wat je wel mag melden, vind ik." De oud-trainer geeft toe dat hij af en toe een verkeerde analyse heeft. Zo voorspelde hij dat Armando Obispo een grotere toekomst voor zich had dan Matthijs de Ligt. "Je hebt er wel eens een miskleun bij", zegt De Mos.