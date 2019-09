Het ‘kind van het betaald voetbal’ creëert bewijs van torenhoge ambities

Halverwege het gesprek met Voetbalzone stopt John Bes even. “Die muziek irriteert me. We proberen in alles een jonge club te zijn, daar hoort ook harde en goede muziek bij. Maar dit is een beetje overdreven”, lacht de bevlogen algemeen directeur van Almere City. Als met de volumeknop de hippe beats uit de businessruimte zijn verdwenen, vertelt Bes verder over de plannen van de jongste club van het Nederlandse profvoetbal. Met de verbouwing van het Yanmar Stadion wordt momenteel een tastbaar bewijs gerealiseerd voor de torenhoge ambities van het naar eigen zeggen ‘eigenwijze’ Almere City.

Door Chris Meijer

Terwijl de selectie van Almere City op het trainingsveld achter het stadion de donderdagochtendtraining afwerkt, wordt enkele meters verderop de fundering gestort voor het nieuwe stadion. In september ging naast de huidige eretribune de eerste paal de grond in, wat het startschot betekende voor de verbouwing van het Yanmar Stadion. In fases zal de thuishaven van Almere City gerenoveerd worden, waarmee de capaciteit verhoogd wordt van 2750 naar 4500 toeschouwers. Men is begonnen met het uitbouwen van de eretribune achter het doel, die doorgetrokken zal worden tot de hoek van het veld. Daarnaast is de tribune aan de lange zijde volledig weggehaald, om plaats te maken voor een gloednieuwe. “In de tweede helft van het seizoen wordt de korte zijde, waar de fanatieke aanhang zit, klaargemaakt. We proberen een zo open en democratisch mogelijke club te zijn. Dat is het voordeel van kleinschaligheid, daardoor kunnen we iedereen die Almere een warm hart toedraagt in de besluitvorming betrekken. Een van de zaken was dat de fanatieke supporters van vak wilden wisselen met de uitsupporters”, legt Bes uit. In januari moeten de twee tribunes waar nu aan gebouwd wordt klaar zijn. De rest wordt in mei 2020 opgeleverd.

John Bes is sinds 2016 de algemeen directeur van Almere City.

De verbouwing van het stadion is onderdeel van het vijfjarenplan, waarmee sinds het aantreden van Bes als algemeen directeur in 2016 gewerkt wordt. “Het plan bestaat uit een aantal doelstellingen en het stadion is een van de belangrijkste. Daarmee visualiseer je je ambitie. Je kan het roepen, in plannen zetten of aan mensen vertellen, maar uiteindelijk is zien geloven. Dat merken we nu al, terwijl er nog niks staat. Sterker nog, er staat minder dan er stond. Een promotie zou natuurlijk het mooiste, tastbare bewijs van onze ambities zijn, maar ook de uitbouw van het stadion overtuigt mensen. Je sorteert voor op sportief succes.” Speerpunt van het plan is dat er binnen twee seizoenen Eredivisie-voetbal te zien is in het Yanmar Stadion. De ambities en de goede resultaten hebben het enthousiasme rond Almere City de afgelopen jaren behoorlijk aangewakkerd.

Nog niet zo lang geleden zaten er hooguit vijfhonderd toeschouwers op de tribune bij thuiswedstrijden van Almere City. “Laten we afspreken dat we dat nooit meer gaan meemaken”, glimlacht Bes. In het afgelopen seizoen was het Yanmar Stadion zelfs een aantal keer uitverkocht. “Dat is leuk voor heel even, maar het is niet echt lonend. Je wilt iedereen die onze club wil bezoeken een plaatsje geven. Ervan uitgaande dat we onze sportieve ambities zullen waarmaken, zullen er ook nieuwe supporters worden aangetrokken. We verwachten simpelweg die stoelen nodig te hebben. Er zijn heel veel mensen die wel degelijk geïnteresseerd zijn in wat Almere City doet in het weekend, maar nog niet hier zijn. Nou, grote kans dat die hier gaan komen als we promoveren. Hetgeen een logisch gevolg zou zijn van de groei van de afgelopen jaren.”

Als de groei van Almere City ter sprake komt, schuift Bes zijn handen uit elkaar. Hij vertelt dat men met een zogenaamd clubdashboard de groei meet en dat er sinds 2016 een significante verandering heeft plaatsgevonden, met name in de bezetting van het stadion. “Ik besef dat het in absolute aantallen nog steeds weinig voorstelt in vergelijking met andere clubs, zeker in combinatie met de grootte van de stad Almere. Maar als je het procentueel ziet, zijn het spectaculaire stappen. Als je die lijn zou doorzetten, weet je dat je het stadion op termijn weer vol gaat spelen”, zegt Bes, die zelf overigens direct een kanttekening plaatst. “Tegelijkertijd moeten we niet wegkijken voor het feit dat met name Ajax heel veel seizoenkaarthouders in Almere heeft. Het is geen gegeven dat die mensen, hoe leuk ze Almere City ook vinden, in een eventueel Eredivisie-scenario hier naartoe komen in plaats van naar Ajax. Er zijn best wat onzekerheden in dit verhaal.”

Almere City viert het winnen van de vierde periodetitel tijdens het afgelopen seizoen.

Om die reden heeft men nu bewust gekozen voor een nieuwe capaciteit van 4500. Het is een toeschouwersaantal dat middels een scenarioanalyse tot stand is gekomen. “Enerzijds gaan we van het scenario uit waarin we ‘gewoon’ volgens ons plan de Eredivisie gaan bereiken. Tegelijkertijd zou het naïef zijn om er geen rekening mee te houden dat we in de Eerste Divisie kunnen blijven. Je hebt mensen die zeggen: ‘Waarom ga je niet naar zeven- of achtduizend?’ Nou, daar missen we een beetje het gevoel en simpelweg de harde feiten bij. Zo’n grote stap past ook niet bij de club, we doen alles juist geleidelijk. Natuurlijk hebben we zelf er over nagedacht wat er in een absoluut successcenario kan gebeuren, maar tegelijkertijd moeten we niet op de zaken vooruit lopen. Dit stadion moet nog gebouwd worden, laten we dat eerst maar volspelen.” Op dit moment is het niet de bedoeling dat het stadion in de toekomst verder uitgebreid wordt, althans niet op de huidige locatie.

De verbouwing van het stadion heeft niet louter te maken met de bezetting, maar is in verschillende opzichten noodzakelijk. “Ons businessclubdiner is steevast uitverkocht, waardoor we veel mensen moeten teleurstellen. Dat is niet goed. Bovendien kunnen we ruimtes gaan verhuren en komen er intern meer werkplekken. Tevens worden de faciliteiten voor spelers en trainers flink uitgebreid. Het mes snijdt wat dat betreft aan meerdere kanten”, stelt Bes. Met de verbouwing van het Yanmar Stadion wordt tevens de laatste herinnering aan de rumoerige start van voorloper FC Omniworld uitgewist. Sinds de overname door bouwbedrijf Kroonenberg Groep en eigenaar Lesley Bamberger in 2010 werden de clubkleuren en de clubnaam al veranderd, wat het startschot bleek voor de huidige groei en ontwikkeling van Almere City.

“Daar komt nog eens bij dat ons stadion vaak werd weggezet als een van de kleinste, en volgens sommigen lelijkste, stadions van ons land. Niet dat wij het daarom gaan aanpassen, maar er zit wel een kern van waarheid in. Uiteindelijk past het ook bij de gewenste professionaliseringsslag. We hebben bovendien een eigenaar met veel expertise in bouw- en projectontwikkeling, dus dat helpt enorm.” Het imago van Almere City veranderde de afgelopen jaren behoorlijk, maar Bes benadrukt dat men daar slechts indirect invloed op kan uitoefenen. “Waar je echt grip op hebt, is je identiteit. We proberen het gat tussen imago en identiteit steeds kleiner te maken. We hebben de kernwaarden jong, ambitieus en eigenwijs geformuleerd om ze dagelijks terug te laten komen, het zijn geen loze woorden die op de website staan. Alle beslissingen gaan langs die kernwaarden, van: hoezo is dit jong, ambitieus of eigenwijs? Leg het maar uit. Tot vervelens aan toe. Dat zijn we, maar het gaat er uiteindelijk om dat we ook zo gevonden worden. Een paar jaar geleden zat er een oceaan tussen imago en identiteit, in ieder geval voor de mensen in Almere of Flevoland. Dat gat is een heel stuk kleiner geworden, er zijn heel veel mensen die graag bij de club willen horen. We willen ons imago gelijk aan onze identiteit laten zijn, dan zijn we tevreden.”

“Dit is een unieke club, in een unieke situatie. Je hebt niet echt een referentiekader. Het is altijd makkelijk om te kijken naar een club die in dezelfde situatie zit, daar kan je van leren en beleid op aanpassen. Natuurlijk hebben we gekeken naar enigszins vergelijkbare clubs, maar dan waren er een aantal essentiële punten wel degelijk anders. Uiteindelijk hebben we een plan waarin we heilig geloven. We zullen wel een ander plan moeten hebben, want we willen erop en erover ten opzichte van de gevestigde orde. Als wij zaken gaan kopiëren, kunnen we alleen maar zo worden als zij. We willen meer, beter zijn”, gaat de algemeen directeur van Almere City op ambitieuze wijze verder. Hij benadrukt dat er binnen de club fouten gemaakt mogen worden. “Nee, je moet fouten maken. Iedere dag weer. We zijn het kind van het betaald voetbal. Ik heb zelf een dochter van vijftien. Nou, je kan honderd keer zeggen hoe ze iets het beste kan doen, maar ze gaat toch zelf uitproberen. Dan gaat het soms mis, maar dat moet dan maar. Hetzelfde geldt voor de club, zolang dat het begin is van nieuw succes, mag dat. We beginnen onze meetings altijd met een rondje fouten. Als iemand geen fouten heeft gemaakt, heeft hij simpelweg niet hard genoeg gewerkt. Dat hoort gewoon bij de club, kijken hoe het beter of anders kan. Lukt dat niet, is het ook niet erg. Dan doen we het de volgende keer anders.”

Bes kijkt uit over het trainingsveld, waar de woorden ‘jong’, ‘ambitieus’ en ‘eigenwijs’ levensgroot aan de zijkant zijn aangebracht. “Je hoopt in de cirkel van succes terecht te komen. Een vol stadion levert meer sponsors op, omdat zij een groter publiek hebben om hun merknaam mee te delen. Meer sponsors levert meer centjes op, die je weer kan besteden aan het spelersbudget. Dat kan uiteindelijk weer leiden tot betere sportieve prestaties en meer supporters”, zegt hij. Terwijl de businessruimte gevuld wordt door de lucht van de lunch die klaarstaat voor de selectie en de geluiden van de bouwwerkzaamheden enkele meters verderop onverminderd doorgaan, besluit Bes: “Als het nog een aantal jaar duurt om het stadion vol te krijgen, is er ook geen paniek. Het belangrijkste is dat we stappen blijven maken. We zijn bezig met een race die we hoe dan ook gaan winnen, alleen wanneer is de vraag. Dat we binnen afzienbare tijd voor het eerst die promotie gaan meemaken, zorgt ervoor dat steeds meer mensen bij Almere City willen horen. De kans om straks onderdeel te zijn van een unieke gebeurtenis, zorgt voor een enorm enthousiasme in en om de club. Wat dat betreft is het gebrek aan historie een groot voordeel.”