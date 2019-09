Donyell Malen kan woensdagavond clubicoon van PSV evenaren

Het inhaalduel tussen PSV en FC Groningen van de vierde speeldag van de Eredivisie staat op het programma. De ploeg van Mark van Bommel won acht van de laatste elf officiële duels en moest driemaal genoegen nemen met een gelijkspel. FC Groningen boekte afgelopen zaterdag ten koste van PEC Zwolle (2-0) pas de tweede zege van het seizoen, na de 0-1 overwinning op FC Emmen op de eerste speeldag. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Philips Stadion, woensdagavond vanaf 18.30 uur.

O PSV is ongeslagen in de laatste tien Eredivisiewedstrijden tegen FC Groningen, maar wist slechts vijf van die duels winnend af te sluiten: vijf remises.

O FC Groningen maakte in de afgelopen vijf seizoenen slechts vier goals in vijftien wedstrijden op bezoek bij de traditionele top drie.

O PSV kreeg vijf tegendoelpunten in de laatste zes thuisduels in de Eredivisie, even veel als in de negentien thuisduels daarvoor.

O Donyell Malen maakte de laatste zes Eredivisie-doelpunten van PSV in de Eredivisie; de laatste PSV’er die zeven opeenvolgende Eredivisie-treffers van de club voor zijn rekening nam was Willy van der Kuijlen in 1968, terwijl het clubrecord op naam staat van Coen Dillen (negen in 1957).

O FC Groningen stond dit seizoen minder balcontacten van de tegenstander in het eigen strafschopgebied toe dan elke andere Eredivisieploeg (tachtig).

O Mark van Bommel zag spelers die onder hem invielen vijftien goals maken en twaalf assists geven in de Eredivisie; bij geen enkele trainer waren invallers direct betrokken bij zoveel doelpunten sinds de start van vorig seizoen.

O Denzel Dumfries was in de Eredivisie direct betrokken bij vier doelpunten tegen FC Groningen (een treffer, drie assists); meer dan tegen elke andere ploeg.

O Ajdin Hrustic was drie keer trefzeker in zijn laatste zes Eredivisie-wedstrijden; vaker dan in zijn voorgaande 41 competitieduels in dienst van FC Groningen (2 keer).

O PSV pakte dit Eredivisie-seizoen meer punten na een achterstand dan elke andere ploeg (acht); FC Groningen is samen met ADO Den Haag juist de enige ploeg die nog geen enkel punt veroverde na een achterstand.

O Alleen de schotconversie van sc Heerenveen (6,7%) is dit Eredivisie-seizoen lager dan die van FC Groningen (7,7%), dat dit seizoen tot scoren kwam met 6 van de 78 schoten die de ploeg wist te lossen.