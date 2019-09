Alarmbellen rinkelen bij Barcelona: ‘De Jong wordt er duizelig van’

Ernesto Valverde staat onder druk. Hoewel de trainer van Barcelona maandag voorafgaand aan het competitieduel met Villarreal dinsdagavond heeft aangegeven niet extra te vrezen voor zijn baan, stellen Spaanse media dat de positie van de coach in het Camp Nou wankel is. Sport stelt in een analyse vast dat de oefenmeester onder meer Frenkie de Jong verkeerd gebruikt.

De Catalaanse sportkrant is lovend over het feit dat Valverde de ruimte biedt aan talenten als Ansu Fati en Carles Pérez, maar somt daarna vooral flaters op. 'Bij het duel met Granada (2-0 verlies, red.) zagen we het ergste van Valverde, iemand die rouleert aan de hand van het speelschema. Hij rukte het middenveld dat werkte uit elkaar (Arthur, Sergio Busquets, De Jong) en kon vervolgens de spelers niet motiveren om op de hoede te zijn voor tegengoals', zo klinkt het.

Dat Valverde besloot tijdens in de wedstrijd tegen Granada Junior Firpo bij rust te wisselen, kan volgens Sport niet door de beugel. 'De voormalig speler van Real Betis maakte een onvergeeflijke fout, maar het besluit van Valverde om hem in de pauze te wisselen was ook slecht. Johan Cruijff had dat nooit gedaan. Hij vermoordt Firpo hiermee. Maar Valverde deed het en schoof Nélson Semedo naar de linkerkant, waar hij als een kip zonder kop leek.'

'Te midden van alle misère was De Jong een lichtpuntje', vervolgt de krant. 'Het spel van de Nederlander belooft bij tijd en wijle veel goeds, maar Valverde moet stoppen hem te verplaatsen op het middenveld. De Jong wordt er duizelig van. Valverde moet duidelijk maken wat hij wil.' Sport vat de staat van het huidige Barcelona helder samen. 'Het zegt veel over Barcelona dat een jongen van zestien jaar (Ansu Fati, red.) de meest gevaarlijke speler van de ploeg is.'