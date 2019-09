‘Waanideeën’ bij Derrick Luckassen en consorten na nieuwe deceptie

Anderlecht verkeert nog altijd in een crisis. Paars-Wit beleeft een erbarmelijke seizoenstart en verloor zondag voor de vijfde keer dit seizoen in de Jupiler Pro League door met 2-1 onderuit te gaan bij Club Brugge. Belgische media zijn vooral verrast over het optimisme dat er in de spelersgroep van Anderlecht heerst over het vertoonde spel.

Het Laatste Nieuws spreekt over 'waanideeën' in de kleedkamer van Anderlecht. "Als we ons voetbal spelen, is niemand beter dan wij", zo stelde vleugelverdediger annex middenvelder Alexis Saelemaekers bijvoorbeeld na afloop. "We zetten te weinig druk en waren niet agressief genoeg. Waren we dat wel geweest, dan hadden we onze voet naast Club kunnen zetten. Zouden we zelfs sterker zijn. Jammer, maar we hebben vertrouwen in onszelf."

Ook Derrick Luckassen deed enkele wenkbrauwen fronsen met zijn milde commentaar. "We moeten toegeven dat zij de veel betere kansen hadden. Wel vind ik dat we er goed voor gevochten hebben, goed verdedigd ook. Spijtig dat we onze eigen kansen niet konden afmaken. Ik dacht dat ik ging scoren toen ik de bal raakte. Goeie redding van Simon Mignolet. Zonde", aldus de huurling van PSV.

Peter Vandenbempt, journalist van Sporza, is zeer verbaasd over de houding van enkele spelers van Anderlecht. "We moeten elke week een paar jaar verder teruggaan in de tijd om een evenaring te vinden van zo'n slechte competitiestart van Anderlecht. We zitten nu blijkbaar al in 1922. Voor je het weet, zitten we straks in de middeleeuwen. Het gaat inderdaad steil bergaf: dat kun je toch niet ontkennen?"

"Alexis Saelemaekers zegt dat als Anderlecht zijn voetbal speelt, dat niemand dan beter is dan de Brusselaars. Wel, dat vind ik straf. En ook centrale verdediger Luckassen vond het verschil tussen Anderlecht en Club Brugge niet zo groot. (...) Je moet overtuigd blijven van wat je van plan bent. Inderdaad: Trust the process. Maar je moet de zaken wel benoemen."