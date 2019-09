De rentree van Super Mario in de Serie A na 1228 dagen, tegen Juventus

Brescia en Juventus staan tegenover elkaar in het kader van de vijfde speeldag van de Serie A. De ploeg van David Suazo is wisselvallig aan het seizoen begonnen, met twee zeges en twee nederlagen én eliminatie in de derde ronde van de Coppa Italia. Juventus leed op zijn beurt nog geen enkele nederlaag: drie zeges, twee remises. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Stadio Mario Rigamonti, dinsdagavond vanaf 21.00 uur.

O Brescia won 3 van de 44 Serie A-duels met Juventus: 7 procent. Dat is het laagste winstpercentage van i Biancazzurri tegen een team waartegen men minimaal vijf keer in de Serie A heeft gespeeld.

O Juventus verloor sinds oktober 2016 geen enkel uitduel in Lombardije op het allerhoogste niveau. Na de 1-0 nederlaag bij AC Milan won de club uit Turijn drie keer en speelde men vier keer gelijk.

O Brescia verloor slechts drie van de laatste elf thuiswedstrijden tegen Juventus in de Serie A: twee zeges, zes remises. In de voorgaande reeks van elf thuisduels met de Turijnse club in competitieverband verloor men zes keer: een zege, vier remises.

O Juventus verloor in mei 2013, tegen Sampdoria, voor het laatst een uitwedstrijd tegen een promovendus in de Serie A. Sindsdien boekte la Vecchia Signora veertien overwinningen en werd vier keer geremiseerd.

O Brescia ging dit seizoen in de eerste thuiswedstrijd in de Serie A, tegen Bologna, meteen onderuit: 3-4. De promovendus verloor in de voorbije voetbaljaargang in de Serie B slechts tweemaal voor eigen publiek: dertien zeges, drie remises.

O Brescia is de eerste promovendus sinds Livorno (zeven) en Hellas Verona (zes) in 2013/24 die minimaal zes punten aan de eerste vier Serie A-duels heeft overgehouden.

O Juventus heeft maar één van de laatste zes uitwedstrijden in de Serie A gewonnen, een 0-1 zege bij Parma: twee remises, drie nederlagen. Vijf van de zes voorgaande competitieduels op verplaatsing werden juist allemaal in winst omgezet, op de visite aan Genoa (2-0) in maart van dit jaar na.

O Mario Balotelli kan voor het eerst na 1228 dagen, AC Milan - AS Roma in mei 2016, weer minuten in de Serie A maken. De aanvaller was in het verleden in elk van zijn twee Serie-wedstrijden als basiskracht tegen Juventus bij een doelpunt betrokken: een goal in april 2009 namens Internazionale en een assist in 2016 namens AC Milan.

O Juventus heeft sinds de start van 2018/19 in tien uitduels in de Serie A geen tegengoal geïncasseerd. In deze periode had van alle overige clubs in de top vijf competities van Europa alleen Manchester City meer clean sheets: twaalf.

O De laatste hattrick van Paulo Dybala in de Serie A was in een uitwedstrijd tegen een promovendus: in de ontmoeting met Benevento (2-4) in april 2018.