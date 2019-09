‘Labiel’ Feyenoord was even Barcelona: ‘Je ziet de angst in de ogen’

Feyenoord kwam zondag op een 0-2 voorsprong tegen FC Emmen, maar mocht van geluk spreken dat het duel uiteindelijk eindigde in een 3-3 gelijkspel. Jens Toornstra wist een afgang te voorkomen door in de laatste seconden de derde treffer namens de uitploeg te produceren. Commentator Jan Roelfs was verbaasd over het spel van Feyenoord na de 0-2.

Roelfs was in het eerste kwartier nog onder de indruk van Feyenoord en had het zelfs over Barcelona. "Wat ik bedoelde was dat Steven Berghuis een soort 'Lionel Messi-rol' had in de eerste vijftien minuten. De spitspositie werd vrijgelaten en vanuit die rol speelde Berghuis goed", zegt Roelfs in de podcast van de NOS. De commentator heeft geen spijt van de vergelijking.

"Helemaal niet, want op dat moment paste het gewoon eventjes. FC Emmen werd compleet weggeblazen. Prachtig om te zien. Ik dacht: dit moeten ze zakelijk uitspelen, niks aan de hand. Maar die zakelijkheid was compleet weg op een gegeven moment", aldus Roelfs, die constateert dat er niemand opstaat bij Feyenoord. "Niemand zet de lijnen uit of gaat temporiseren."

Feyenoord-watcher Arman Avsaroglu was ook verbaasd over de terugval van Feyenoord. "Ik gun Feyenoord bijna een reis naar de psycholoog, het is een labiel elftal. Je ziet vertwijfeling en angst in de ogen van de spelers. Ik heb het idee dat het meer mentaal is en niet alleen maar tactisch", aldus de commentator over Feyenoord, dat momenteel op de tiende plek in de Eredivisie bivakkeert.