Bernardo Silva moet vrezen voor straf na ‘racistische’ tweet over teamgenoot

Bernardo Silva moet vrezen voor een straf van de FA. De Engelse voetbalbond gaat een tweet van de aanvallende middenvelder van Manchester City aan het adres van teamgenoot Benjamin Mendy onderzoeken, zo meldt onder meer The Guardian. De Portugees kreeg veel kritiek nadat hij een bericht op Twitter plaatste dat volgens velen als racistisch werd bestempeld.

Silva zette een foto online met een foto van Mendy als kleine jongen. Daarnaast was een foto van het logo van een Spaans zoetwarenbedrijf genaamd Conguitos gezet met een donkere man als hoofdrolspeler. Silva plaatste de tweet met de tekst: 'Guess who?' De spelmaker kreeg meteen veel kritiek en verwijderde het bericht snel.

Polémica racista en el Manchester City: Bernardo Silva compara a Mendy con un 'Conguito' https://t.co/LNJjQH84H4 pic.twitter.com/YyPs3soLc2 — Futbolero (@MasFutbolero) September 23, 2019

Mendy zelf kon het bericht van zijn ploeggenoot wel waarderen en stuurde lachende smileys terug. Silva vindt de ophef overdreven, zo laat hij in een ander bericht op Twitter weten. "Tegenwoordig kan je niet eens met je vriend een grap maken... Jongens...", doelt Silva op de hevige kritiek die de Portugees international ten deel is gevallen.

Kick It Out, de organisatie die strijdt tegen onder meer racisme in de voetballerij, vindt de actie van Silva zeer ongepast. "We zijn extreem teleurgesteld in de tweet van Bernardo Silva. Racistische stereotypes zijn nooit acceptabel als banter (vrij vertaald 'grap onder vrienden', red.). We zijn geschokt dat een rolmodel voor miljoenen mensen niet begrijpt dat deze tweet racistisch van aard is. Wij vinden dat er actie moet worden ondernomen", doelt de organisatie op een straf voor Silva.