‘Het interesseert me niet dat ik tegen Cristiano Ronaldo speel’

Mario Balotelli maakt dinsdagavond hoogstwaarschijnlijk zijn debuut voor Brescia, dat op eigen veld aantreedt tegen regerend kampioen Juventus. Balotelli kijkt uit naar zijn vuurdoop voor de huidige nummer elf in de Serie A, maar een eventuele confrontatie met Cristiano Ronaldo roept geen speciale gevoelens op bij de aanvaller.

“Het duel met Juventus is er wat mij betreft een zoals alle anderen”, verklaart Balotelli maandagmiddag tegenover DAZN. “Ik ga er alles aan doen om te scoren, om zo de overwinning voor Brescia veilig te stellen.” De 29-jarige spits, die clubloos was na zijn vertrek bij Olympique Marseille, tekende vorige maand een driejarig contract bij de naar de Serie A gepromoveerde club.

“Ben ik enthousiast over het vooruitzicht om tegen Cristiano Ronaldo te spelen? Nee, het interesseert me niet dat ik tegen hem speel”, beantwoordt Balotelli zijn eigen vraag. “Het is een geweldige kampioen en samen met Lionel Messi de beste speler ter wereld. Het zal ongetwijfeld leuk zijn om dinsdagavond tegenover hem te staan, maar enthousiast word ik er geenszins van.”

Balotelli, die bij Brescia aan zijn achtste club is begonnen, voelt zich fitter dan ooit. “Dat komt omdat ik in de afgelopen periode meer trainingsarbeid heb verricht dan in de eerste tien jaar van mijn loopbaan. Het is een prettige bijkomstigheid dat ik mij goed voel, ook al ontbreekt het nog aan wedstrijdritme”, aldus de ervaren aanvaller, die een terugkeer in de nationale ploeg van Italië voorlopig niet als serieuze optie ziet. “Daar denk ik nu niet aan, dat is alleen mogelijk als ik voor tweehonderd procent in vorm ben.”