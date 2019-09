Valverde passeert oudgediende opnieuw: ‘Verder geen problemen’

Ivan Rakitic had zaterdag nog een basisplaats in de uitwedstrijd van Barcelona tegen Granada (2-0), maar de Kroatische middenvelder van de Spaanse kampioen moet het thuisduel met Villarreal van dinsdagavond vanaf de tribune bekijken. Rakitic is, niet voor de eerste keer dit seizoen, buiten de selectie gelaten door trainer Ernesto Valverde.

Valverde lijkt wederom de voorkeur te geven aan Carles Aleñá, die wél is opgenomen in de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen Villarreal. “Elke week krijg ik vragen over spelers die niet zijn geselecteerd”, wordt de Barcelona-trainer maandagmiddag op een persconferentie geciteerd door de Spaanse media. “Als er geen plaats is voor Rakitic, dan is dat omdat ik voor iemand anders heb gekozen.” Valverde kan overigens weer een beroep doen op Ousmane Dembélé, die volledig hersteld is van een hamstringblessure.

Ernesto Valverde: 'Crisis bij Barcelona? Over drie dagen kan alles weer anders zijn'

“Er zijn verder geen problemen met Rakitic”, benadrukt Valverde nog maar eens. “We hebben veel opties voor op het middenveld en ik ben mede daarom tot deze keuze gekomen. We zullen zien wat er zaterdag gaat gebeuren als we tegen Getafe aantreden.” Rakitic werd in de afgelopen transferperiode gelinkt aan Juventus en Paris Saint-Germain, maar een transfer naar een van deze clubs kwam nimmer van de grond.

Valverde staat naar verluidt onder druk bij Barcelona vanwege de slechte seizoensstart, maar de trainer van de huidige nummer acht in LaLiga voelt geen extra druk op zijn schouders. “Bij slechte resultaten wordt er automatisch naar de trainer gewezen, zo gaat dat in de voetbalwereld. Maar een crisis kan binnen drie dagen ook weer verleden tijd zijn. We kunnen de criticasters alleen maar de mond snoeren door de aankomende twee wedstrijden (tegen Villarreal en Getafe, red.) winnend af te sluiten.”