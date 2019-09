Euforie rond Liverpool getemperd: ‘Zij kunnen dat veel beter opvangen’

Liverpool is momenteel koploper in de Premier League, maar volgens oud-aanvaller Emile Heskey is een eventuele landstitel nog ver weg voor the Reds. De voormalige Liverpool-spits is bang dat de selectie van manager Jürgen Klopp niet breed genoeg is, iets dat volgens hem niet kan worden gezegd over achtervolger Manchester City.

“Liverpool staat voor een loodzware opgave om kampioen te worden, want Manchester City beschikt gezien de breedte over de beste selectie in de Premier League”, vertelt Heskey in gesprek met Omnisport. “Manchester City kan het wegvallen van bepaalde spelers veel beter opvangen denk ik. De invallers weten altijd precies wat er van ze wordt gevraagd door manager Josep Guardiola.”

Emile Heskey is zeer te spreken over Roberto Firmino

Heskey ziet op dat gebied een groot verschil met Liverpool. “Als je Mohamed Salah, Sadio Mané of Roberto Firmino weghaalt, dan verandert er al gelijk een hoop. Bij Manchester City is er in mijn optiek een betere mix.” De oud-aanvaller ziet nog een verschil tussen beide titelkandidaten. “Ik denk dat Manchester City een beter middenveld heeft. Ik zeg niet dat de middenvelders van Liverpool niet goed genoeg zijn, maar bij City is er een betere mix. Ik denk ook dat het scorend vermogen van hun middenveld groter is.”

“Maar als Liverpool de druk kan blijven opvoeren zoals nu het geval is, dan is alles mogelijk”, voegt Heskey daaraan toe. De Champions League-winnaar heeft achttien punten verzameld uit de eerste zes duels, vijf meer dan nummer twee Manchester City. Beide ploegen ontmoeten elkaar op 10 november voor de eerste keer dit seizoen in competitieverband, als the Citizens op bezoek gaan op Anfield.