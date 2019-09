‘Wij wilden hem dolgraag aantrekken, maar stuitten op verzet van Real Madrid’

Napoli heeft in de afgelopen transferperiode meermaals geprobeerd om James Rodríguez los te weken bij Real Madrid. Trainer Carlo Ancelotti had de Colombiaanse middenvelder graag naar Napels zien komen, maar de Koninklijke weigerde uiteindelijk om mee te werken aan een transfer van James richting de Serie A.

“Wij wilden James dolgraag aantrekken, maar helaas stuitten wij op verzet van Real”, stelt Ancelotti in een interview met Radio Anch’io Sport. “Nu komt hij aan spelen toe bij los Blancos, dus de kans dat James bij Napoli zou tekenen was sowieso niet heel groot geweest.” De middenvelder, die onlangs terugkeerde van een kuitblessure, had zondagavond een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Sevilla (0-1).

Ancelotti kijkt desondanks met een tevreden gevoel terug op de afgelopen transferperiode. “We hebben goede zaken gedaan op de transfermarkt, met enkele zeer nuttige aankopen. Van Giovanni Di Lorenzo tot Kostas Manolas, Eljif Elmas, Fernando Llorente en Hirving Lozano.” Voor de komst van Lozano werd door Napoli circa veertig miljoen euro overgemaakt naar PSV.

Volgens Ancelotti is er voorlopig niets te zeggen over eventuele titelkansen van Napoli, dat afgelopen seizoen als nummer twee eindigde, elf punten achter kampioen Juventus. “Pas aan het einde van het seizoen is daar wat zinnigs over te zeggen. We willen het in ieder geval elke ploeg lastig maken. Niet alleen Internazionale en Juventus, maar ook alle andere clubs.” Napoli bezet momenteel de derde plaats in de Serie A, met drie punten achterstand op koploper Internazionale. Juventus staat na vier speelronden op de tweede plaats.