Reus houdt zich niet in: ‘Elke week moet ik hetzelfde gezeik aanhoren’

Borussia Dortmund gaf zondag tegen Eintracht Frankfurt (2-2) tot tweemaal toe een voorsprong weg en na afloop werden er in de Duitse media wederom vraagtekens gesteld bij de mentaliteit van de spelers van BVB. Marco Reus is de kritiek op Dortmund meer dan zat en de spelmaker benadrukt dat er geen sprake is van een mentaliteitsprobleem bij de huidige nummer drie van de Bundesliga.

“Het begint op mijn zenuwen te werken”, geeft Reus ruiterlijk toe in een onderhoud met Sky Deutschland. “Het eigen doelpunt (van Thomas Delaney, red.) zou een mentaliteitsprobleem moeten zijn? Het was inderdaad niet best van ons in verdedigend opzicht, maar kom alsjeblieft niet weer met dat gezeik over mentaliteit aanzetten.” Het eigen doelpunt van Delaney viel twee minuten voor tijd, waardoor Dortmund twee punten morste.

Door een eigen doelpunt van Delaney speelde Borussia Dortmund met 2-2 gelijk tegen Eintracht Frankfurt

“Elke week moet ik hetzelfde gezeik aanhoren”, gaat de boze Reus verder met zijn betoog. “Het is louter een kwestie van goed verdedigen, zeker omdat Frankfurt de kwaliteiten heeft om een 1-2 achterstand weg te poetsen. We hadden het beter moeten doen in de laatste vijf minuten, maar helaas lukte ons dat niet. We stonden te slapen bij een ingooi van Eintracht, dat mag ons eenvoudigweg niet overkomen. Maar dat heeft niets met een gebrek aan mentaliteit te maken.”

Trainer Lucien Favre is het roerend eens met Reus. “Mijn spelers hebben zeker geen mentaliteitsprobleem, we hadden gewoon meer doelpunten moeten maken. Je kunt echter niet negentig minuten lang dominant zijn, dat is onmogelijk. Ik volg het voetbal op de voet en geen enkele ploeg kan dat wél opbrengen.” Dortmund, drie punten achter koploper RB Leipzig, krijgt zaterdag bezoek van Werder Bremen.