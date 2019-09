‘Van Bommel moet ingrijpen, ik vond dat hij weer door de mand viel’

PSV was in de afgelopen seizoenen in eigen huis steevast te sterk voor Ajax, maar de Eindhovenaren moesten zondag genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. De Amsterdammers kwamen via Quincy Promes zelfs op voorsprong en het was Donyell Malen die uiteindelijk een punt redde voor zijn ploeg. Clubiconen René en Willy van de Kerkhof tonen zich een dag later niet ontevreden met het resultaat.

“Ajax heeft nagelaten om hier te winnen”, trapt René van de Kerkhof af in gesprek met Omroep Brabant. Hij krijgt bijval van zijn broer: “We zijn gewoon goed weggekomen. Ajax was in de eerste helft dominanter en kreeg een paar honderd procent-kansen. PSV was niet in goeden doen, niet zoals de afgelopen weken. Ik had meer opportunisme verwacht van beide ploegen, een meer open wedstrijd”, vult hij aan.

Donyell Malen was tegen Ajax weer uitermate belangrijk voor PSV.

Willy van de Kerkhof had zeker in de slotfase meer vuurwerk op het veld verwacht van de twee titelkandidaten: “Maar het laatste kwartier - na de 1-1 van Donyell Malen - verliep uitermate rustig. Beide ploegen wilden allebei dit ene puntje niet verliezen. Het was gezapig.” Wat René van de Kerkhof betreft, waren de Eindhovenaren met een andere instelling aan het duel begonnen: “PSV vond ik een beetje afwachtend, op de counter spelen. Terwijl PSV speelde toch thuis voetbalde. Ik vind dat je dan vol op de aanval moet spelen.”

De voormalige aanvaller genoot wel van het optreden van Mohamed Ihattaren, die hij ‘fantastisch’ noemt. Aanvoerder Pablo Rosario gold echter als een ‘dissonant’: “Ik vond dat hij weer door de mand viel. Hij was niet aanwezig. Ik vind dat Mark van Bommel moet ingrijpen, want Rosario speelde de laatste wedstrijden ook al niet zo denderend”, sluit René van de Kerkhof af.