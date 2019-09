‘In mijn tijd werd zo iemand direct keihard aangepakt in de kleedkamer’

Ole Gunnar Solskjaer kende een voortvarende start als manager van Manchester United, maar de euforie rondom de oud-aanvaller lijkt grotendeels te zijn verdwenen. Voormalig ploeggenoot Roy Keane waarschuwt Solskjaer na de 2-0 nederlaag van zondag tegen West Ham United dat zijn krediet bij de clubleiding van the Red Devils niet oneindig is.

“Er was een bepaald soort optimisme toen Solskjaer werd aangesteld in december en hij zou drie tot vier transferperiodes nodig hebben om het elftal te renoveren”, zegt Keane bij Sky Sports. “Maar als de resultaten tegenvallen, dan wordt de druk vanzelf groter en groter. Tijd is een relatief begrip in de voetbalwereld. Ik ken Ole al heel lang, ik kan aan zijn ogen zien dat hij woedend is.”

Manager Ole Gunnar Solskjaer blijft achter de spelers van Manchester United staan

Volgens Keane moet het winnen van wedstrijden de norm zijn bij een topclub en de oud-middenvelder neemt zijn eigen loopbaan als voorbeeld. “Als iemand destijds in de kleedkamer had gezegd dat het behalen van de vierde plaats een goede prestatie zou zijn, dan was diegene direct keihard aangepakt door de overige spelers”, aldus Keane, die Manchester United niet minder vindt dan Arsenal en Tottenham Hotspur, concurrenten voor een plaats in de top vier van de Premier League.

“Manchester United zou gewoon in de top vier moeten eindigen”, vervolgt Keane zijn analyse. “Dat brengt evenwel ook druk met zich mee voor Ole, want ik ben ervan overtuigd dat hij een bepaalde druk voelt. Een plan voor twee of drie seizoenen zegt niet zoveel, dat is echt onzin. Bij een topclub draait het om winnen, zo simpel is het.” The Mancunians bezetten na de nederlaag tegen West Ham de achtste plaats, met acht punten uit zes wedstrijden.