PEC Zwolle blundert met uitshirts: ‘Bij het uitpakken over het hoofd gezien’

De oplettende kijker zag zaterdagavond iets vreemds aan het uitshirt van PEC Zwolle. De ploeg van trainer John Stegeman speelde zaterdagavond in het uitduel met FC Groningen (2-0 verlies) immers zonder het logo van de Zwolse club op de borst.

Het leidt tot kritiek van de Stentor. “Voor de goede orde: Het gaat hier, anno 2019, niet over een lokale vierdeklasser maar over eredivisionist PEC Zwolle”, zo benadrukt het regionale dagblad. “Een club met de ambitie om door te stoten naar de subtop, door af te rekenen met een vrijblijvende topsportcultuur maar waar personeelsleden klaarblijkelijk het belangrijkste onderdeel van de uitdossing over het hoofd kunnen zien.”

PEC zag zich genoodzaakt om op het allerlaatste moment nieuwe uitshirst te regelen, daar de scheidsrechter enkele dagen eerder had aangegeven dat het eerste uittenue niet geschikt was. “De dozen met deze shirts zijn door Craft opgestuurd vanuit Finland. Bij het uitpakken is echter over het hoofd gezien dat het logo ontbrak”, zo luidt de versie van de club.

“Zo werd de club na de turbulente periode rond trainer John Stegeman alweer op een stortvloed aan negatieve reacties getrakteerd op social media”, verwijst het dagblad naar de oefenmeester, die eerder deze maand met te veel drank op een verkeersongeluk veroorzaakte met zijn auto. PEC leed zaterdag de vierde nederlaag van het seizoen; de eerste drie vonden op de eerste drie speeldagen plaats.