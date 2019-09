Kicker: Dortmund wil 100 miljoen euro voor opvolger Jadon Sancho betalen

Borussia Dortmund houdt sterk rekening met een zomerse transfer van Jadon Sancho, zo schrijft Kicker maandag. Volgens het Duitse tijdschrift is de Bundesliga-club bereid om de transfersom in zijn geheel te besteden aan de komst van een voetballer uit eigen land: Kai Havertz. De verwachting is dat de twintigjarige aanvallende middenvelder eveneens aan zijn laatste seizoen bij zijn werkgever, Bayer Leverkusen, bezig is.

Kicker stelt dat Havertz een serieuze kandidaat is om de selectie van Lucien Favre te versterken indien Sancho de gelederen van BVB verlaat. Met name in Engeland is er veel belangstelling voor de negentienjarige A-international, die geen transferclausule in zijn contract tot medio 2022 heeft staan. De verwachting is dat Borussia Dortmund minimaal een transfersom van honderd miljoen euro voor de Engelsman kan toucheren.

Volgens de berichtgeving wil Borussia Dortmund dat bedrag in zijn geheel uitgeven om de komst van Havertz mogelijk te maken. Technisch directeur directeur Michael Zorc reageerde onlangs al op de geruchten, die werden aangewakkerd door Marco Reus. De aanvaller gaf openlijk aan dat hij en ploeggenoot Julian Brandt bij het Duitse elftal in gesprek met Havertz konden gaan om hem te overtuigen om voor BVB te kiezen.

“Het is geen onderwerp van gesprek”, benadrukte Zorc enkele weken geleden. “Alle betrokkenen doen er goed aan om zich om het lopende seizoen te concentreren.” Kicker stelt dat Havertz hoe dan ook bijzonder hoog op de verlanglijst van de huidige nummer drie van de Bundesliga staat. Dat geldt overigens ook voor clubs als Bayern München, Manchester United, Juventus en Liverpool.

Bayer-voorman Rudi Völler erkende eind augustus dat Bayern oriënterende informatie over Havertz had opgevraagd. “Hij zal opnieuw een sterk seizoen spelen. Als hij de club verlaat, zal het een club zijn waar hij graag voor wil spelen. Dat hebben we intern al besproken. Kai bepaalt zelf wanneer hij wil vertrekken en waarheen”, gaf de sportbestuurder aan. Het contract van de Duits international loopt eveneens in de zomer van 2022 ten einde.