Opvallende hofleverancier in teams van de week van De Telegraaf en AD

Niet alleen veegde Sparta Rotterdam zaterdag de vloer aan met RKC Waalwijk (4-0), ook speelde menig speler van het team van Henk Fraser een meer dan uitstekende wedstrijd. Dat vertaalt zich maandag in de teams van de week van De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. In beide kranten is de club uit Rotterdam-West namelijk de hofleverancier.

Sparta levert liefst vier spelers voor het team van De Telegraaf. Abdou Harroui en Bryan Smeets ontvingen respectievelijk een 8 en 7,5 en vormen samen met Mauro Junior (7,5) van Heracles Almelo het middenveld van het dagblad. Dat betekent dat Mohamed Ihattaren een opvallende afwezige op het middenveld is: het talent van PSV kreeg een 7 tegen Ajax.

In de voorhoede nemen Halil Dervisoglu (8) en Ragnar Ache (7,5) plaats, net als Donyell Malen (7). In het elftal van De Telegraaf, een 4-3-3-opstelling, vormen Deyovaisio Zeefuik (7,5), Sebastian Holmén (7), Daley Blind (7) en Jordens Peters (7) de defensie, met een plaats voor André Onana (7) onder de lat.

Bij het Algemeen Dagblad is in een 4-4-2-systeem plaats voor twee voetballers van Sparta: Dervisoglu krijgt een 7,5 en ook Harroui moet met een half punt minder genoegen nemen. Ook Vitesse levert een tweetal spelers af: Ousmane Tannane kreeg een 7,5 voor zijn optreden tegen Fortuna Sittard (4-2) en Bryan Linssen, die twee doelpunten maakte, zelfs een 8.

Het dagblad maakt wél plaats voor Ihattaren, die voor zijn wedstrijd tegen Ajax met een 8 wordt beloond. Het middenveld wordt gecompleteerd door Teun Koopmeiners (7). Maarten Paes (7,5) verdedigt het doel, terwijl in de defensie eveneens plaats is voor Zeefuik (7,5) en Holmén (7). Mats Knoester (7) en Nicolás Tagliafico (7) nemen de linkerkant van de achterhoede voor hun rekening.