‘Mohamed Ihattaren wordt in Oranje de beste Marokkaanse voetballer ooit’

Willem van Hanegem geniet week in week uit van Mohamed Ihattaren. De oud-voetballer en- trainer van onder meer Feyenoord omschrijft de zeventienjarige middenvelder van PSV als ‘een geweldige speler’. “Als je een bal bent, is het toch heerlijk om door de voeten van Ihattaren te worden aangeraakt?”, zo schetst Van Hanegem.

“Hoe hij speelt, dat is pure liefde voor het voetbal. De bal is zijn grote vriend. Prachtig om te zien hoe goed die jongen al op zeventienjarige leeftijd is.” Na de topper tussen PSV en Ajax (1-1) liet Ihattaren zondagmiddag weten dat hij de keuze voor een toekomst als international van Nederland of Marokko nog niet wil maken, omdat hij nu vooral zijn zieke vader wil bijstaan.

In the Zone | Mohamed Ihattaren reageert met HEERLIJKE dis op Jack van Gelder!

Het is zijn goed recht om voor Marokko te kiezen, zo stelt Van Hanegem. “Maar voor het Nederlands elftal is vooral te hopen dat hij voor Oranje kiest”, vertelt de Kromme maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Ik snap ook niet dat de KNVB Erwin van de Looi en Maarten Stekelenburg heeft gestuurd om hem te overtuigen.”

“Dat is een verkeerd signaal naar die mensen toe.” Van Hanegem zou het wel weten als hij in de schoenen van Ihattaren stond. “Ik denk dat het voor Ihattaren het beste is om voor Nederland te kiezen. Dan wordt hij de beste Marokkaanse voetballer ooit."

Het Nederlands elftal speelt volgende maand in de EK-kwalificatie tegen Noord-Ierland (10 oktober) en Wit-Rusland (13 oktober). Marokko stuit op Libië (11 oktober), Gabon (15 oktober) en Algerije (18 oktober). Tot de interlandperiode voorbij is, wil hij geen keuze maken.