Studio Voetbal prijst uitblinker van PSV - Ajax: ‘Ach, wat was hij goed’

Mohamed Ihattaren was zondag de absolute uitblinker bij de topper tussen PSV en Ajax (1-1), zo was het eensluidende oordeel bij Studio Voetbal. Rafael van der Vaart genoot van de nog altijd maar zeventienjarige middenvelder van PSV. “Ach, wat was hij goed. Hij deed gewoon zijn ding, had geen last van stress en was de enige op het veld die zichzelf was”, waren de lovende woorden van de voormalig Oranje-international in het televisieprogramma.

“Veruit de beste op het veld”, vulde Pierre van Hooijdonk aan. “Bijna al zijn aannames waren goed. Hij is heel zelfverzekerd. De druk is eraf. Hij weet dat hij dit aankan.” Theo Janssen zei: “Hij speelt alsof hij buiten speelt met zijn vriendjes. Mooi om te zien.”

“Van een jongen van zeventien verwacht je dat hij nerveus is en op zoek naar succes zichzelf voorbijloopt”, haakte Arno Vermeulen in. “Hij voelt honderd procent aan dat hij geen moeite heeft met het niveau.” Van Hooijdonk kan zich nog goed een zeventienjarige voetballer herinneren die op die leeftijd al zo goed was. “Clarence Seedorf. Daar zag ook iedereen al snel van: die wordt wel heel erg goed.”

“Er kan nog veel gebeuren”, relativeerde Janssen. “Nu lijkt het heel goed, maar je weet het nooit. Het is ook afhankelijk van keuzes die hij maakt.” Over zijn keuze voor Marokko of Nederland wil Ihattaren nog niets prijsgeven, omdat hij nu vooral zijn zieke vader wil bijstaan. Van der Vaart hoopt dat de PSV'er voor Nederland kiest. “Zo'n speler missen we nog.”