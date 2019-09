Real Madrid-jubilaris uitzinnig na knappe zege; privéjet voor PSG-sterren

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Casemiro speelde zondagavond tegen Sevilla zijn tweehonderdste wedstrijd voor Real Madrid. Omdat de Koninklijke ook nog wist te winnen (0-1), werd er na afloop een feestje gebouwd in de kleedkamer van Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.





Kylian Mbappé kon zondagavond niet spelen vanwege een blessure, maar reisde toch met Paris Saint-Germain af naar Olympique Lyon. De Fransman zag zijn club met 0-1 winnen door een laat doelpunt van Neymar.





Robert Lewandowski had zaterdag met twee doelpunten een belangrijk aandeel in de overwinning van Bayern München op FC Köln (4-0). De Pool had daardoor op zondag tijd voor zijn gezin.













Cesc Fàbregas liet zich door zijn familie ingraven in het zand. Met drie punten uit zes wedstrijden is zijn club AS Monaco erg teleurstellend aan het seizoen begonnen.







Fernando Torres bracht in Madrid een bezoekje aan het attractiepark Parque Warner. In augustus stopte de Spanjaard met voetbal.







Isco werkt hard aan zijn herstel van een dijbeenblessure. De middenvelder van Real Madrid krijgt daarbij steun van zijn vriendin Sara Sálamo en zoontje Theo.