De Telegraaf: Ajax geeft niet op en stuurt KNVB mail met opvallend verzoek

Ajax lijkt alles in het werk te stellen om het eerste doelpunt dat het vorige week maakte in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (4-1) alsnog op naam van Dusan Tadic te krijgen. De Serviër veranderde een vrije trap van Klaas-Jan Huntelaar van richting, waarna laatstgenoemde door arbiter Allard Lindhout op het wedstrijdformulier werd gezet als doelpuntenmaker. Ajax heeft de KNVB echter verzocht om dat alsnog te wijzigen.

De Telegraaf weet zondagavond laat namelijk te melden dat de Amsterdammers vandaag een mailtje naar de KNVB hebben gestuurd met het verzoek Tadic alsnog in plaats van Huntelaar als doelpuntenmaker aan te wijzen. Lindhout had na Ajax - Heerenveen tegenover Ajax Life al laten weten dat het doelpunt van Huntelaar alsnog op naam van Tadic zou kunnen komen. "Daar gaat de KNVB over, want ik heb het doelpunt aan Huntelaar gegeven. Maar als partijen als Opta Tadic zeggen en de KNVB dat ook vindt, wordt het veranderd naar Tadic", zo zei de arbiter.

Tadic had het doelpunt eerder al min of meer geclaimd. "Geen probleem, ik neem het doelpunt wanneer het komt. Ik voelde ook echt iets. De bal raakte mij hard. Huntelaar zei dat ik omlaag moest, dus ging ik omlaag. We waren al met elkaar aan het geinen. ‘Dit was jouw mooiste assist ooit en mijn grappigste doelpunt ooit’, zei ik tegen Klaas-Jan", zo liet Tadic vorige week optekenen.