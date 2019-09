Uitgefloten, uitgescholden én bekogelde Neymar beslist kraker in minuut 87

Neymar heeft voor de tweede week op rij Paris Saint-Germain hoogstpersoonlijk aan drie punten geholpen. De Braziliaanse superster maakte vorige week al in extremis het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Strasbourg en zondagavond was hij opnieuw het goudhaantje van PSG, door in de 87ste minuut de topper tegen Olympique Lyon te beslissen: 0-1. Neymar werd tijdens de wedstrijd uitgefloten, uitgescholden én bekogeld door de fans van Lyon, maar haalde in de absolute slotfase uiteindelijk zijn gram met het winnende doelpunt.

Beide teams kwamen midweeks in actie in de Champions League. Lyon stelde op eigen veld teleur door met 1-1 gelijk te spelen tegen Zenit Sint-Petersburg, terwijl PSG vertrouwen tankte met een 3-0 overwinning op Real Madrid. Neymar ontbrak tegen de Koninklijke vanwege en schorsing, maar keerde zondagavond weer terug in de basis bij PSG. Bij Lyon had Depay een basisplaats, nadat hij tegen Zenit vanaf de strafschopstip voor de gelijkmaker had gezorgd.

De zege op Real Madrid had PSG duidelijk goed gedaan, want de formatie van Thomas Tuchel domineerde de eerste helft in het Parc Olympique Lyonnais. Eric Maxim Choupo-Moting had na een klein kwartier voetballen voor de 0-1 kunnen tekenen, maar hij stuitte na fraai voorbereidend werk van Ángel Di María op Anthony Lopes. De doelman van Lyon redde in de eerste helft nog tweemaal uitstekende, beide keren op een inzet van Neymar, en was zo grotendeels verantwoordelijk voor een doelpuntloze ruststand.

Na de onderbreking was de eerste goede kans voor Lyon: Houssem Aouar volleerde bij de tweede paal over. Aan de overzijde kopte Abdou Diallo na een uur spelen over. Lyon oogde in de tweede helft verdedigend minder kwetsbaar, terwijl PSG juist moeite had om tot uitgespeelde kansen te komen. Lyon-trainer Sylvinho wisselde in de slotfase verdedigend: Jeff Reine-Adélaïde werd naar de kant gehaald ten faveure van Lucas Tousart en ook Kenny Tete werd nog van stal gehaald door de Braziliaanse oefenmeester.

Neymar was bij PSG de meest bedrijvige man en probeerde zijn ploeg op sleeptouw te nemen. Lyon toonde zich lang kranig, maar moest drie minuten voor tijd uiteindelijk alsnog capituleren voor de klasse van Neymar. De vedette ontdeed zich in het strafschopgebied knap van zijn directe tegenstander en schoot vervolgens al vallend raak in de verre hoek. Daardoor komt PSG, dat koploper blijft in Frankrijk, na zes competitiewedstrijden op vijftien punten.