Jack van Gelder verrast tafel van Rondo: ‘Je bent dienaar van de islam’

Mohamed Ihattaren blonk zondag uit namens PSV in de topper tegen Ajax (1-1) en dat heeft opnieuw de discussie over zijn interlandcarrière aangewakkerd. Het zeventienjarige toptalent wordt begeerd door de Marokkaans voetbalbond, maar kan ook kiezen voor het Nederlands elftal. Jack van Gelder doet zondagavond een zeer opvallende onthulling in de discussie over de keuzes van Nederlandse spelers met tevens een Marokkaans paspoort.

De presentator zegt in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport dat er 'bevestigde geruchten gaan dat er vanuit het geloof wordt aangedrongen op Marokkaanse jongens om voor Marokko te kiezen'. 'Alles goed en wel Nederland, maar je gaat voor je geloof en je gaat uiteindelijk dus voor Marokko', zou die spelers toegeroepen worden volgens Van Gelder.



Mohamed Amine Ihattaren heeft een boodschap voor Jack van Gelder.

Van Gelder vraagt tafelgenoot Khalid Boulahrouz, die in het verleden 35 interlands speelde voor Oranje, of hij 'daar ook een rol in speelt'. "Ik heb weleens met Marokkaanse jongens gesproken, maar niet specifiek voor dit soort gevallen", repliceert de oud-verdediger, die zichtbaar verrast is door de suggestie van Van Gelder. "Ik ben wel bijzonder benieuwd nieuwsgierig naar wie jou dat heeft verteld over het geloof. Het zijn namelijk twee totaal verschillende dingen: het geloof tegenover de identiteit."

"Ik kan het je in alle eerlijkheid vertellen: ik heb het gehoord van Joop Brand, die al heel lang rondloopt in de voetballerij en onder meer bij AZ veel in de jeugd doet", antwoordt Van Gelder. "Hij zegt: 'Er wordt tegenwoordig, veel meer in het verleden, door mensen vanuit het geloof aangedrongen. Je bent dienaar van de islam, dus je hebt daar je rol te vervullen.' Dat gaf hij heel duidelijk aan." Boulahrouz: "Prima, maar dat zijn dan mensen die het verkeerd interpreteren. Volgens mij zijn het voetballers en geen soldaten. Het lijkt me heel erg sterk."