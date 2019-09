Galatasaray druipt teleurgesteld af na laat doelpunt van Guilherme

Galatasaray heeft zondagavond dure punten laten liggen in de Turkse titelrace. Het elftal van trainer Fatih Terim kwam op bezoek bij Yeni Malatyaspor nog wel op voorsprong dankzij een doelpunt van Jean Michaël Seri, na een assist van Ömer Bayram, maar in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd wist de thuisploeg toch nog langszij te komen via Guilherme: 1-1. Bij Malatyaspor speelde voormalig Ajacied Mitchell Donald 79 minuten; Bayram en Ryan Babel deden negentig minuten mee bij de bezoekers. Galatasaray blijft door de remise steken op een zesde plaats in de Süper Lig, met acht punten uit vijf duels.