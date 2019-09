Dortmund geeft voorsprong twee keer uit handen tegen Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund is er zondagavond niet in geslaagd om te winnen van Eintracht Frankfurt. Lange tijd leek het erop dat Jadon Sancho de winnende had gemaakt, maar vlak voor tijd ging het mis voor de ploeg van trainer Lucien Favre. Door een eigen doelpunt van de Deense middenvelder Thomas Delaney hield Frankfurt een punt over aan de ontmoeting met Dortmund: 2-2.

Waar Eintracht Frankfurt de Europa League met een 0-3 nederlaag begon tegen Arsenal, hield Dortmund Barcelona op 0-0 in de groepsfase van de Champions League. Zondagavond stonden beide Duitse teams tegenover elkaar in de Commerzbank Arena. De wedstrijd ging goed van start voor de bezoekers, want na tien minuten spelen tekende Axel Witsel voor de openingstreffer. Op aangeven van landgenoot Thorgan Hazard werkte de Belgische middenvelder de 0-1 achter doelman Kevin Trapp.

Op slag van rust deed Eintracht Frankfurt wat terug. Djibril Sow haalde de achterlijn en legde terug op André Silva, die de bal hard in de kruising schoot. Keeper Roman Burki was kansloos op de inzet van de Portugese aanvaller. In het tweede bedrijf was het toch weer Borussia Dortmund dat op voorsprong kwam. Jadon Sancho stond op de goede plek om de 1-2 te maken. Doordat de bezoekers de voorsprong niet verder wisten uit te breiden, hield Frankfurt hopen op een resultaat.

Met nog tien minuten op de klok kwam Bas Dost binnen de lijnen. Met de Nederlandse spits op het veld hoopte trainer Adi Hutter de gelijkmaker te forceren. Dat plan slaagde, ook al was Dost niet betrokken bij de 2-2. Het was invaller Daichi Kamada die de bal bij de tweede paal op doel schoot. Delaney probeerde de bal weg te werken, maar hij passeerde zijn eigen doelman op ongelukkige wijze. Door het gelijkspel komt Dortmund op tien punten, drie minder dan koploper RB Leipzig.