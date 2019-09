Atalanta komt in knotsgekke slotfase eerste Fiorentina-treffer Ribèry te boven

Atalanta heeft zondagavond in de allerlaatste seconde een punt gepakt tegen Fiorentina. La Viola kwam via Federico Chiesa en Franck Ribèry, die zijn eerste doelpunt voor de club maakte, op een comfortabel ogende voorsprong, maar in de knotsgekke slotfase van het duel kwam Atalanta terug. Een gelijkmaker in blessuretijd werd afgekeurd, maar via Timothy Castagne kwam die gelijkmaker er in de allerlaatste minuut alsnog: 2-2.

Bij Atalanta speelde Marten de Roon de hele wedstrijd mee, terwijl Hans Hateboer juist gedurende het hele duel op de bank bleef. De ploeg uit Florence kwam in de 24ste minuut op prachtige wijze op voorsprong. Een afgeslagen corner belandde bij Federico Chiesa, die de bal in een keer uit de lucht nam en doelman Pierluigi Gollini kansloos liet. Atalanta had in de eerste helft goede kansen op de gelijkmaker, maar een poging van Duvan Zapata ging net naast en een schot van Luis Muriel belandde op de paal.

Atalanta leek ook in de openingsfase van de tweede helft het betere van het spel te hebben, maar het was Fiorentina dat toesloeg na dom balverlies van José Palomino. Chiesa bereikte met een hoge voorzet Franck Ribéry, die al glijdend de bal in een keer tegen de touwen schoot: 0-2. Atalanta gaf echter niet op en kwam in de slotfase terug in de wedstrijd.

Josip Ilicic tekende voor de aansluitingstreffer, door een voorzet op zijn borst aan te nemen en knap binnen te schieten. Mario Pasalic dacht in blessuretijd de gelijkmaker voor Atalanta binnen te schuiven, maar op advies van de VAR werd het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. In de knotsgekke slotfase kwam de gelijkmaker er alsnog: Timothy Castagne volleyde een afgeslagen hoekschop prachtig binnen en bezorgde Atalanta daarmee op de valreep een punt.