Arsenal recht de rug en wint met tien man dankzij Aubameyang

Arsenal heeft zondag met veel pijn en moeite drie punten gepakt in de Premier League. Aston Villa werd met 3-2 opzij gezet in het Emirates Stadium. The Gunners speelden ongeveer vijftig minuten met een man minder doordat Ainsley Maitland-Niles vlak voor rust tegen zijn tweede gele kaart aanliep. Met tien man slaagde het team van manager Unai Emery er tot twee keer toe in om de achterstand weg te werken en uiteindelijk drie punten te pakken.

Arsenal was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij, maar slaagde er niet in om doelman Tom Heaton te testen. Waar de thuisploeg moeite had om tot kansen te komen, was het aan de andere kant al snel raak. Anwar El Ghazi stond met een geweldige voorzet aan de basis van de 0-1. De buitenspeler gaf de bal vanaf de linkerflank scherp voor, waarna het voor John McGinn een koud kunstje was om de bal achter Bernd Leno te werken. Het uitzicht op een goed resultaat werd nog slechter voor Arsenal toen Maitland-Niles na 41 minuten spelen zijn tweede gele kaart kreeg.

Door de rode kaart van de verdediger moest Granit Xhaka noodgedwongen rechtsback spelen. Emery greep in en bracht Calum Chambers binnen de lijnen. Met een man minder ging Arsenal op jacht naar de gelijkmaker. De thuisploeg werd een handje geholpen door de Belgische verdediger Björn Engels, die na een uur spelen Matteo Guendouzi tegen de vlakte werkte in het strafschopgebied. Nicolas Pépé wist wel raad met dit buitenkansje en bracht de stand vanaf elf meter op 1-1.

Aston Villa sloeg razendsnel terug, want 89 seconden later lag de bal alweer achter Leno. Na goed voorbereidend werk van Jack Grealish schoof de Braziliaanse aanvaller Wesley de bal in de verre hoek in het doel. Ondanks de man-meer-situatie wisten the Villans de voorsprong niet verder uit te breiden. Het was juist Arsenal dat in de slotfase aandrong en zelfs nog op gelijke hoogte kwam. Invaller Chambers werkte de 2-2 binnen.

Arsenal rook bloed en speelde in de slotfase voor de winnende. Deze kwam er via Pierre-Emerick Aubameyang in de 84ste minuut. Met een geplaatste vrije trap liet hij het Emirates Stadium ontploffen. Door de overwinning komt de club uit Londen op elf punten en klimt het naar de vierde plaats op de ranglijst.