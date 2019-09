Ten Hag baalt na gelijkspel: ‘Wij hebben gedicteerd en de kansen gecreëerd’

Ajax kwam zondag tegen PSV dankzij een doelpunt van Quincy Promes op een 0-1 voorsprong, maar de Amsterdammers slaagden er niet in om die marge over de streep te trekken. Donyell Malen nam dik tien minuten voor tijd de gelijkmaker voor zijn rekening, waardoor trainer Erik ten Hag genoegen moest nemen met een punt. De oefenmeester baalde na afloop van de wedstrijd wel van de goal van Malen.

“Wij hebben gedicteerd en wij hebben de kansen gecreëerd”, steekt hij van wal voor de camera’s van FOX Sports. Wat Ten Hag betreft had zijn ploeg eerder in de wedstrijd al verder uit moeten lopen: “We waren onvoldoende scherp voor de goal van de tegenstander. Uiteindelijk komen we 1-0 voor en hebben de wedstrijd eindelijk in de greep. Dan maken we één foutje en dat is doodzonde.”

“In mijn beleving hebben wij gecontroleerd en de wedstrijd gemaakt. Wij hebben de bal laten lopen en we hebben de kansen gecreëerd. Ik heb niet zoveel kansen gezien van PSV. Voor rust hadden we kansen voor David Neres, Promes, Dusan Tadic en nog eentje geloof ik. Zij hadden alleen een schotje van Michal Sadílek voorlangs en de omhaal van Malen”, gaat Ten Hag verder.

Het doelpunt van Promes zorgde nog voor een opvallend tafereel aan de zijlijn, aangezien Donny van de Beek al op het punt stond om voor de aanvaller in de ploeg te komen. Ten Hag liet Van de Beek na de goal weer verder warmlopen en bracht hem uiteindelijk in het veld voor Neres: “Ja, ik wilde Promes eruit halen. Hij speelde niet slecht, helemaal niet. We wilden met Van de Beek een frisse wissel brengen. Hij maakte net op dat moment de 0-1 en dan komt er een ander scenario met Neres als wissel. Promes is verdedigend ook wat sterker en hij kan zijn snelheid benutten in de tegenaanval.”