Stand Eredivisie na speelronde 7: Ajax en PSV gaan nek-aan-nek

PSV en Ajax hielden elkaar zondag in evenwicht in de topper in de Eredivisie (1-1). Dat zorgt ervoor dat de twee titelconcurrenten samen aan kop blijven gaan op de ranglijst. Verder deden Vitesse en AZ dit weekend goede zaken in de top van de Eredivisie. Onderin blijven RKC Waalwijk en Fortuna Sittard het lastig hebben.