Blijdschap bij PSV na gouden wissel: ‘Resulteerde snel in een doelpunt’

PSV en Ajax hielden elkaar zondagavond in evenwicht in de topper in de Eredivisie (1-1). Quincy Promes schoot Ajax in de tweede helft op voorsprong in Eindhoven, maar via Donyell Malen sleepte PSV alsnog een punt uit het vuur. Malen kijkt met gemengde gevoelens terug op de topper.

De gelijkmaker van de jonge PSV-spits kwam immers pas dertien minuten voor tijd tot stand. "Thuis wil je natuurlijk sowieso winnen, maar als je dan achter komt is de eerste gedachte: niet verliezen. Ik heb gemixte gevoelens", geeft hij toe voor de camera van FOX Sports.

Malen erkent dat PSV het balbezit aan Ajax wilde laten. "Zij hadden veel de bal, waardoor wij counterden. Die speelden we net niet goed uit. In de tweede helft kwamen we er een aantal keer goed uit. Nogmaals, ik heb gemixte gevoelens”, vervolgt de spits.

De gelijkmaker van Malen viel kort nadat PSV-trainer Mark van Bommel Cody Gakpo als vervanger van Jorrit Hendrix binnen de lijnen had gebracht. Dat pakte goed uit, want Gakpo gaf de assist op Malen. "Cody Gakpo ging aan de linkerkant spelen en Steven Bergwijn en ik met z’n tweeën centraal. Lekker dat dat zo snel resulteerde in een doelpunt", reageert de doelpuntenmaker.