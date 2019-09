PSV-uitblinker oogst lof: ‘Hij is zo verschrikkelijk dominant aan de bal’

Voorafgaand aan de topper tussen PSV en Ajax werd er veel gesproken over de vier ‘cowboys’ bij PSV voorin. Donyell Malen was met de gelijkmaker in het in 1-1 geëindigde duel weer van levensbelang voor de Eindhovenaren, maar ook Mohamed Ihattaren kreeg de handen in het Philips Stadion op elkaar met een aantal fraaie acties. Arnold Bruggink wees de jongeling na afloop van de wedstrijd aan als een van de absolute smaakmakers.

“Die jongen is zeventien jaar, maar hij is zo verschrikkelijk dominant en zeker aan de bal. Dat is echt een genot om naar te kijken. Dit was een van de eerste keren dat ik hem echt live in het stadion heb zien spelen, maar het lef waarmee hij speelt was echt fantastisch om te zien”, analyseert de voormalige aanvaller van onder meer PSV bij FOX Sports.

Ihattaren creëerde een aantal goede kansen voor zijn medespelers en was zelf ook dicht bij een doelpunt toen hij een vrije trap richting de rechterkruising stuurde. Ajax-doelman André Onana lette echter goed op en wist de bal uit zijn doel te houden: “Die vrije trap van hem gaat er denk ik echt bij negentig procent van de keepers in, dat was dé perfecte vrije trap. Onana pakt hem uiteindelijk echter fantastisch”, gaat Bruggink, die ook lovend is over de Kameroener, verder.

“Hij had ook maar drie man in de muur gezet waardoor hij heel goed zicht had op de bal en er ook niet zo veel kon gebeuren voor hem. Onana is natuurlijk ook een echte topkeeper. Het mooie aan hem vind ik dat je hem ook drie man in de muur ziet zetten zonder dat er onrust is. Meestal staat een keeper onrustig in de goal, maar Onana zet er drie neer en gaat gewoon staan van ‘als de bal op me af komt pak ik hem wel’.”