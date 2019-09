Jasper Cillessen kan nieuw puntverlies Valencia niet voorkomen

Valencia heeft voor eigen publiek niet weten te winnen van Leganés. In een volgepakt Estadio Mestalla kwam het team van trainer Albert Celades niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Door het puntverlies blijft de club uit de sinaasappelstad in het rechterrijtje van LaLiga bungelen. Na vijf wedstrijden staat Valencia met evenveel punten op een teleurstellende dertiende plaats.

Valencia won dit seizoen in de competitie alleen nog maar van Real Mallorca. De 0-1 overwinning op Chelsea in de groepsfase van de Champions League van deze week deed de Spaanse club dan ook goed. Aan de zege in het miljardenbal kwam zondagmiddag echter geen goed gevolg. De wedstrijd begon nog goed voor de ploeg van Caledes. Na een kleine twintig minuten spelen werd Rodrigo gevloerd in het strafschopgebied. De toegekende strafschop werd vervolgens benut door aanvoerder Daniel Parejo.

Leganés, hekkensluiter in de Spaanse competitive met nul punten uit de eerste vier wedstrijden, hield goed stand in Valencia en werd bij vlagen ook gevaarlijk. Na 35 minuten kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Via Guido Carrillo kwam de bal voor de voeten van de Spaanse middenvelder Óscar. Hij schoot van dichtbij hard op doel en passeerde Jasper Cillessen in de korte hoek. De keeper van het Nederlands elftal kreeg zondag genoeg te doen en voorkwam doelpunten van DImitrios Siovas en Óscar.

In de tweede helft drong Valencia meer aan en kreeg het meerdere kansen om de drie punten in eigen huis te houden. Leganés hield stand en pakte zodoende het eerste punt van het seizoen. Valencia zal de rug snel moeten rechten, want woensdag staat de wedstrijd tegen Getafe op het programma. Op woensdag 2 oktober volgt de ontmoeting met Ajax in de Champions League.