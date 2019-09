Kwakman: ‘In Nederland krijg je dan gelijk: ‘Zeven miljoen, wat een miskoop’’

Marcos Senesi beleefde zondag een ongelukkig debuut in het shirt van Feyenoord. De Argentijnse aankoop kwam op bezoek bij FC Emmen (3-3) na 45 minuten spelen binnen de lijnen als vervanger van Edgar Ié. De verdediger kreeg al snel een gele kaart en liet zich bij de 2-3 aftroeven door Luciano Slagveer. Kees Kwakman begreep wel dat Jaap Stam Senesi liet invallen.

Feyenoord leek een eenvoudige middag tegemoet te gaan nadat het al snel op een 0-2 voorsprong kwam. Emmen kwam echter sterk terug en maakte nog voor rust de 2-2. Stam greep na 45 minuten in en wisselde Ié voor Senesi. “Ik vond het niet verrassend dat hij werd ingebracht", aldus Kees Kwakman bij FOX Sports. "Aan de linkerkant van de verdediging had Feyenoord moeite. Dat lag niet alleen aan Edgar Iè, maar ook aan Ridgeciano Haps, Orkun Kökcü en Sam Larsson. Dat is een geheel.”

Senesi maakte geen geweldige indruk op Kwakman. “Zijn eerste actie was ongelukkig. Door het kunstgras bleef die bal wat hangen en trapte hij Luciano Slagveer omver, daar kreeg hij geel voor. Bij de 3-2 was het een rare actie van hem. Het wordt ook nog gelijk een tegengoal, een heel vervelend debuut voor die jongen”, aldus Kwakman, die vindt dat men geduld moet hebben met Senesi. "In Nederland krijg je dan gelijk weer: 'Zeven miljoen euro, wat een miskoop'. Ik denk dat we die jongen wel even de tijd moeten geven.”

Stam was na afloop niet hard voor Senesi. De trainer zag ook dat de mandekker ongelukkig debuteerde. "Dat heb je als je uit een andere competitie komt. Dit is het proces van wennen", wordt Stam geciteerd door de NOS. "We gaan rustig met hem beginnen."