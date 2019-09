Napoli wint ruim van Lecce; Edin Dzeko de held van AS Roma

Napoli heeft zondagmiddag geen fout gemaakt op bezoek bij Lecce. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won met 1-4, mede door twee doelpunten van Fernando Llorente. AS Roma kwam goed weg tegen Bologna. In het Stadio Renato Dall'Ara leek het team van Paulo Fonseca genoegen te moeten nemen met een gelijkspel, maar in blessuretijd tekende Edin Dzeko voor de 1-2.

Lecce – Napoli 1-4

Ancelotti vond het nog te vroeg voor een basisplaats voor Hirving Lozano. De Mexicaanse aankoop begon op de bank en mocht twintig minuten voor tijd invallen. De bezoekers uit Napels stonden toen al met 1-3 voor. Llorente schoot zijn ploeg na een half uur spelen op voorsprong. De aanvaller kreeg de bal vanuit de kluts voor zijn voeten in het strafschopgebied en rondde koelbloedig af. In de slotfase van de eerste helft kreeg Napoli een penalty na ingrijpen van de VAR. Lorenzo Insigne nam plaats achter de bal en maakte geen fout: 0-2.

Vroeg in de tweede helft bracht Fabián Ruiz de marge op drie. Na goed voorbereidend werk van Insigne speelde hij zich knap vrij op de rand van het strafschopgebied, waarna hij de bal op fraaie wijze in de verre hoek krulde. Matteo Mancosu deed namens Lecce nog wat terug vanuit een penalty, maar de eindstand werd op 1-4 bepaald door Lorente. Hij stond op de juiste plek om een rebound tegen de touwen te werken.

Bologna – AS Roma 1-2

Met Justin Kluivert in de basis nam Roma na rust de leiding. Mitchell Dijks was al gewissled toen Aleksandar Kolarov de 0-1 binnen schoot. Met een prachtige vrije trap krulde de linkspoot de bal onhoudbaar in de kruising. Vanaf elf meter bracht Nicola Sansone de stand op 1-1, wat lange tijd ook de eindstand leek te worden. Roma bleef echter aandringen en hield uiteindelijk drie punten over aan het duel. Met een man minder, doordat Gianluca Mancini met rood van het veld werd gestuurd na een elleboogstoot, tekende Dzeko vlak voor tijd voor de 1-2. Vanuit een perfecte voorzet van Lorenzo Pellegrini kopte hij de winnende binnen.