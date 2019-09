Ten Hag waakt voor ‘bedriegers’ van PSV: ‘Ihattaren kan dat goed’

Erik ten Hag heeft Ajax gewaarschuwd voor de ‘bedriegers’ van PSV. Dat liet de trainer van de Amsterdammers zondagmiddag weten in aanloop naar de kraker in de Eredivisie. Ten Hag doelt op spelers van de Eindhovenaren die zich niet gebonden voelen aan een positie. De coach vindt PSV-middenvelder Mohamed Ihattaren daar een goed voorbeeld van.

Ajax gaat zondag uit van eigen kracht, zo gaf Ten Hag aan. “Dat is mijn filosofie en die van Ajax, maar je moet rekening houden met de tegenstander. We hebben veel grote wedstrijden gespeeld, maar dit is ook een grote wedstrijd", aldus de trainer zondag bij FOX Sports. "Zij hebben een bepaalde kracht. Daar moet je op inspelen. Dat doen we op onze eigen manier. In balbezit willen we geduldig zijn. We moeten zorgen dat we veel aan de bal zijn en dat ook blijven."

Ten Hag weet dat PSV gevaarlijk is vanuit de omschakeling. “We moeten dan compact staan. Daarom moeten we geduldig zijn in balbezit zodat we kunnen opsluiten en we op de cheaters van PSV kunnen komen en gelijk druk kunnen geven", vervolgt hij. "Ik bedoel de bedriegers. Wie dat zijn? Vooral Ihattaren, die kan dat fantastisch goed. Hoe hij tussen de linies beweegt en vrijstaat terwijl de tegenstander de bal heeft. Dat is heel knap van die jongen."

Ten Hag gaat ervan uit dat PSV fel van start gaat en de thuisploeg zal proberen om Ajax onder druk te zetten. “De tegenstander en trainer kennende zullen ze proberen om ons te overrulen. Als ze succes hebben zullen ze teruggaan en anders ook, dat verwacht ik”, aldus Ten Hag, die weet dat Ajax het doorgaans moeilijk heeft in Eindhoven. “Dat is duidelijk, de feiten liegen niet. Dit is de moeilijkste wedstrijd voor Ajax vanuit de historie. Als we hier een resultaat halen dan zijn we goed op weg.”