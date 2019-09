Ronald de Boer: ‘Hij heeft die status niet bij Ajax en dat knaagt aan hem’

David Neres heeft dit seizoen zijn topvorm nog niet benaderd, zo is het oordeel van Ronald de Boer. De Braziliaanse buitenspeler heeft er sinds afgelopen zomer met Quincy Promes een extra concurrent bij en begon in de vijf voorgaande Eredivisie-wedstrijden pas tweemaal in de basis. De Boer stelt dat Neres worstelt met zijn vorm, maar begrijpt wel dat trainer Erik ten Hag zondag voor de topper tegen PSV kiest voor de Braziliaan in de basis.

"Je weet dat PSV er af en toe ook uit zal komen. Dan wil je voorin snelheid hebben en dat heeft Neres wel”, zo vertelt de analist voorafgaand aan de kraker in het Philips Stadion bij FOX Sports. De Boer constateert wel dat 'Neres niet in geweldige vorm is sinds hij is teruggekeerd van de Copa América'. "Hij is niet in vorm zoals hij vorig seizoen was, al weet ik niet precies waar het aan ligt."

De Boer suggereert dat Neres moeite heeft met zijn huidige status bij Ajax. "Ik denk dat hij ook het gevoel heeft van: ben ik wel het mannetje? Hij was natuurlijk even het mannetje van de Gele Kanaries", verwijst de oud-middenvelder naar de status van Neres als international van Brazilië. "Dat is ongekend: iets wat je als speler wil en iets wat je dan ook bereikt. Je verwacht dan dat je een bepaalde status hebt. Die status heeft hij natuurlijk nog niet bij Ajax, want hij zit best vaak op de bank, en dat knaagt denk ik ook wel aan hem. Ik denk dat hij daar een beetje mee worstelt."

Neres begint zondag als linksbuiten bij Ajax, terwijl Dusan Tadic in de punt van de aanval zal staan. Dat gaat ten koste van Klaas-Jan Huntelaar. "Huntelaar moet altijd spelen tegen de kleinere teams, want je hebt een roofdier nodig dan. Maar tegen een topclub als PSV kan Tadic voorin zo goed de bal beschermen… Ik snap deze opstelling wel", aldus De Boer.