Feyenoord voorkomt absolute afgang in zesde minuut van de blessuretijd

Feyenoord heeft op de valreep een punt gepakt tegen FC Emmen. De Rotterdammers begonnen uitstekend aan De Oude Meerdijk en stonden al binnen het kwartier op een 0-2 voorsprong, maar gaven de wedstrijd vervolgens volledig uit handen. Jens Toornstra voorkwam in de absolute slotseconde dat Feyenoord met lege handen vertrok uit Drenthe en bepaalde de eindstand daarmee op 3-3.

Jaap Stam had zijn elftal in Emmen noodgedwongen op één plaats gewijzigd ten opzichte van het met 1-0 verloren Europa League-duel met Rangers FC: Luciano Narsingh verving de geblesseerde Luis Sinisterra. De Rotterdammers kenden een uitstekende start, want al na drie minuten spelen stond er een voorsprong op het scorebord. Renato Tapia vond Steven Berghuis met een geweldige pass, waarna de vleugelaanvaller met wat fortuin de bal kon terugleggen op Orkun Kökcü. De middenvelder was er op tijd bij en schoot met overtuiging de openingstreffer tegen de touwen. Feyenoord kreeg kort daarna direct een hele grote kans om de marge te verdubbelen.

Emmen-doelman Dennis Telgenkamp stopte een schot van Tapia, maar zag de bal vervolgens terechtkomen bij Sam Larsson. De Zweedse aanvaller raakte het leer echter volledig verkeerd. Toch kwam Feyenoord binnen het kwartier nog op een 0-2 voorsprong. Berghuis vond Narsingh met een lage voorzet, die de defensie van Emmen te snel af was en van dichtbij raak schoot. Met 21 minuten op de klok kwam Emmen terug in de wedstrijd. Rick Karsdorp schoot de bal tegen Michael de Leeuw aan, waarna het leer voor de voeten kwam van Robbert de Vos. De voormalig jeugdspeler van Feyenoord schoot vervolgens op fraaie wijze zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal tegen de touwen.

Na een halfuur spelen wist Emmen de opgelopen achterstand te repareren. Sergio Peña kreeg alle ruimte om uit te halen en vuurde de bal in de kruising. De lat voorkwam vervolgens dat Larsson Feyenoord weer op voorsprong bracht, maar de grootste kansen waren in het slot van de eerste helft voor FC Emmen. Eerst raakte Glenn Bijl de paal, waarna de rebound voor de voeten kwam van De Vos. De basisdebutant stuitte in kansrijke positie op de voeten van Feyenoord-doelman Vermeer. De sluitpost was kort daarna kansloos op een kopbal van De Leeuw, maar scheidsrechter Dennis Higler annuleerde de treffer wegens een duw aan Ridgeciano Haps.

In de rust greep Stam in door aankoop Marcos Senesi te laten debuteren, wat ten koste ging van Edgar Ié. De Argentijnse verdediger kreeg al na vijf minuten een gele kaart en liet zich na een uur spelen aftroeven door Luciano Slagveer. De aanvaller van Emmen maakte oog in oog met Vermeer geen fout en bracht de thuisploeg daarmee op voorsprong. Een kwartier voor tijd kwam Emmen met tien man te staan, nadat Michaël Heylen de doorgebroken invaller Naoufal Bannis tegen de grond werkte.

Vrije trappen van de eveneens ingevallen Jens Toornstra en Berghuis gingen vervolgens allebei in de muur. Ook Larsson mocht aanleggen vanuit een vrije trap, maar zijn inzet werd gekeerd door Telgenkamp. In de zesde minuut van de blessuretijd slaagde Feyenoord er toch nog in om een punt over te houden aan de wedstrijd in Emmen, dankzij een treffer van Toornstra. Bannis bediende de middenvelder, die vanaf de rand van het strafschopgebied de eindstand op 3-3 wist te bepalen.