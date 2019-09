Perez ziet bij kraker tussen PSV en Ajax cruciale rol weggelegd voor één speler

Kenneth Perez ziet zondagmiddag in de topper tussen PSV en Ajax een cruciale rol weggelegd voor Mohamed Ihattaren. De Deense analist verwacht ongeveer een uur voor de aftrap in het Philips Stadion dat PSV in aanvallend opzicht vooral afhankelijk zal zijn van Ihattaren, die samen met Pablo Rosario en Jorrit Hendrix het Eindhovense middenrif zal vormen.

Perez stelt dat de zeventienjarige Ihattaren als verbindingsspeler onmisbaar is voor het huidige PSV. "De kracht van PSV ligt echt voorin. Hoe worden de mensen voorin bereikt? Dat gebeurt door Mo Ihattaren. Als Ajax erin slaagt om Mo Ihattaren uit zijn spel te halen, dan wordt het voor de voorste spelers heel lastig om de bal te krijgen. Dan moeten de buitenspelers voortdurend naar achteren komen om de bal op te halen en dan heb je niet het gevaar", legt de oud-middenvelder uit bij FOX Sports.

Perez genoot afgelopen donderdag enorm van Ihattaren tijdens het Europa League-duel van PSV met Sporting Portugal. De ploeg van trainer Mark van Bommel won met 3-2 van de Portugese topclub, mede door twee assists van Ihattaren. Perez vond PSV aanvankelijk geen denderende indruk maken. "Je zag afgelopen donderdag dat PSV in de eerste tien minuten eigenlijk niks te vertellen had", zegt de analist, die de assist van Ihattaren op Donyell Malen na ongeveer twintig minuten voetballen aanwijst als kantelmoment in die wedstrijd. "Ihattaren kreeg de bal en bereikte Malen met een mooie bal. Ze maken zo de 1-0, maar als hij afgeschemerd wordt…"

Perez verwacht zondag in aanvallend opzicht niet veel van Hendrix en Rosario, Ihattarens collega’s op het middenveld van PSV. "Hendrix en Rosario gaan niet opeens met de briljante balletjes op de aanvallers komen", aldus Perez, die tot slot hoopt dat Ihattaren kiest voor een interlandloopbaan bij Oranje. Hij vindt echter niet dat het toptalent, dat ook kan kiezen voor Marokko, 'gepaaid' moet worden voor de KNVB. "Ik vind dat echt een keuze van de speler."