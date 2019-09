Ajax-aankoop ziet ‘geen ideale situatie’: ‘Ik weet zeker dat het goedkomt'

Ajax nam Razvan Marin tijdens de afgelopen transferwindow voor een bedrag van 12,5 miljoen euro over van Standard Luik. De Roemeense middenvelder kent geen hele gelukkige start in Amsterdam, want hij lijkt voorlopig genoegen te moeten nemen met een reserverol. In gesprek met Digi Sport beaamt Marin dat zijn eerste weken in dienst van Ajax moeizaam verlopen.

“Dit is geen ideale situatie, inderdaad. Maar uiteindelijk heb ik bij Ajax getekend in de wetenschap dat dit een grote club is, waar voor iedere positie hevige concurrentie is. In mijn contract is niet opgenomen dat ik alle wedstrijden zou spelen”, zegt Marin. In de eerste wedstrijden van het seizoen had hij nog een basisplaats, maar de laatste weken kiest Ajax-trainer Erik ten Hag voor Edson Álvarez en Lisandro Martínez op het middenveld. “In het begin van het seizoen kreeg ik de kans, maar ik weet het niet...”

Endt analyseert: 'Ajax heeft een hechter blok dan PSV'

“Ik kijk er naar uit om weer een kans te krijgen. Op de training werk ik nog steeds keihard, ik lever extra werk en weet zeker dat het goed zal komen”, vervolgt de 23-jarige middenvelder. “Misschien heb ik mezelf teveel druk opgelegd. Ik moet rustig en relaxed zijn, genieten van de dingen die ik tot dusver heb bereikt. Ik moet mezelf stap voor stap ontwikkelen. Zolang ik het gevoel heb dat ik vooruitga, is er geen probleem. Ik ben nog steeds positief en blij hier te zijn.”

“Het is altijd lastig om ergens te starten. Het duurt even totdat je je op je gemak voelt binnen de selectie. De taal leren is het moeilijkste deel, maar ik doe mijn uiterste best om het te leren. Over het algemeen is alles goed voor mij bij Ajax. Ik ben goed opgevangen. Het is niet gemakkelijk, ook omdat Ajax vorig seizoen in de halve finale van de Champions League gespeeld heeft”, stelt Marin, die dit seizoen tot dusver negen officiële wedstrijden speelde voor Ajax.

“In Nederland wil elke ploeg voetballen, terwijl de meeste teams in België fysieker spelen en er een veldslag van maken”, voegt Marin toe in gesprek met Dernière Heure en Het Belang van Limburg. “Hier steken Ajax, PSV en ook AZ en Feyenoord erbovenuit. In België heb je meer teams die aan elkaar gewaagd zijn, waardoor je een lastigere competitie krijgt. Verder lijken de twee landen best op mekaar.”