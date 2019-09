Van Bommel wijzigt opstelling PSV voor duel met Ajax op één plek

De opstelling van PSV telt zondagmiddag één nieuwe naam voor de topper tegen Ajax. Trainer Mark van Bommel kiest op de linksbackpositie voor Michal Sadílek, hetgeen ten koste gaat van Olivier Boscagli. Verder kiest Van Bommel voor dezelfde namen als afgelopen donderdag in de Europa League tegen Sporting Portugal (3-2 overwinning).

Arnold Bruggink noemde Boscagli zondagochtend bij FOX Sports al de 'zwakste schakel' en Van Bommel heeft er nu voor gekozen om hem te slachtofferen voor Sadílek. Verder kent de opstelling van de Eindhovenaren weinig verrassingen, daar Jeroen Zoet, Denzel Dumfries, Timo Baumgartl samen met Sadílek de achterhoede vormen. Met Pablo Rosario en Jorrit Hendrix heeft Van Bommel twee controlerende middenvelders in zijn basiself opgesteld.

Mohamed Ihattaren, afgelopen donderdag tegen Sporting goed voor twee assists, is de aanvallende middenvelder in het elftal van de Eindhovenaren. De voorste linie wordt andermaal gevormd door Steven Bergwijn, Donyell Malen en Armindo Tué Na Bangna, oftewel Bruma. Met name Malen verkeert in een uitstekende vorm, want in de afgelopen twee wedstrijden tegen Vitesse (5-0 zege) en Sporting (3-2 zege) was hij goed voor zes doelpunten.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadílek; Rosario, Hendrix, Ihattaren; Bergwijn, Malen, Bruma