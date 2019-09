FC Utrecht dankt doelman Maarten Paes na gelijkspel in Heerenveen

Het treffen tussen sc Heerenveen en FC Utrecht heeft geen winnaar opgeleverd. Na negentig minuten spelen stond er in Friesland een 1-1 stand op het scorebord. De thuisploeg kreeg een kwartier voor tijd een gouden kans om op voorsprong te komen, maar Utrecht-doelman Maarten Paes keerde een strafschop van Jens Odgaard.

FC Utrecht begon iets beter aan het seizoen en verzamelde voorafgaand aan de ontmoeting in het Abe Lenstra Stadion vier punten meer dan sc Heerenveen. De Domstedelingen kregen na vijf minuten spelen ook al een levensgrote kans op de openingstreffer. Adrián Dalmau was Heerenveen-doelman Warner Hahn al voorbij, maar zag Ibrahim Dresevic het doelpunt voorkomen. Een kwartier later was het wel raak voor de bezoekers. Gyrano Kerk dook vrij op voor Hahn en liet de sluitpost geen kans: 0-1.

Heerenveen werd gaandeweg de eerste helft sterker, wat resulteerde in mogelijkheden voor Hicham Faik en Joey Veerman. Met exact dertig minuten op het scorebord zette de thuisploeg het overwicht om in de gelijkmaker. Na goed voorbereidend werk van Mitchell van Bergen Chidera Ejuke Heerenveen naast Utrecht. De Nigeriaanse spits kreeg voor rust nog een mogelijkheid om zijn tweede van de middag te maken, terwijl ook Van Bergen en Kerk het doel onder vuur namen. Voor rust vielen er echter geen treffers meer in Friesland.

In het begin van de tweede helft voerde Heerenveen de druk op. Odgaard liet een goede kans liggen om de Friezen op voorsprong te zetten. Nadat Utrecht via Simon Gustafson en Issah Abass twee speldenprikjes had uitgedeeld, kreeg Heerenveen een gouden kans op de 2-1. Scheidsrechter Siemen Mulder legde de bal op de stip na een overtreding van Rico Strieder op Odgaard, maar de Deense spits zag zijn inzet gekeerd worden door Paes. Hij werd de eerste Utrecht-doelman sinds Robbin Ruiter in november 2015 die een strafschop wist te keren. In de absolute slotfase kwam Utrecht bijna nog tot de winnende treffer, maar Dresevic bracht redding op de doellijn en zorgde er zo voor dat de ploegen allebei een punt overhielden aan het duel.