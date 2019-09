Stam wijzigt basiself noodgedwongen op één plaats voor duel met FC Emmen

Voor Feyenoord staat zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Emmen op het programma. De Rotterdammers verloren midweeks met 1-0 op bezoek bij Rangers, maar die nederlaag heeft trainer Jaap Stam niet doen besluiten om zijn basiself om te gooien. Stam voert door de afwezigheid van Luis Sinisterra noodgedwongen één wijziging door en posteert Luciano Narsingh in de punt van de aanval.

Sinisterra moest zich in de wedstrijd tegen Rangers kort voor tijd laten wisselen met een nog onbekende blessure. Daardoor moet de Colombiaanse vleugelaanvaller ook het duel met FC Emmen aan zich voorbij laten gaan. Het betekent dat Narsingh weer terugkeert in de basiself, nadat hij in Glasgow op de bank moest plaatsnemen. Nicolai Jörgensen, die in de afgelopen twee wedstrijden inviel, is niet van de partij bij Feyenoord in Drenthe.

Verder houdt Stam vast aan zijn gebruikelijke basiself, wat betekent dat Kenneth Vermeer, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Edgar Ié en Ridgeciano Haps de achterhoede vormen. Aankoop Marcos Senesi begint ook in Emmen op de reservebank bij de Rotterdammers. Leroy Fer, Renato Tapia en Orkun Kökcü vormen het middenveld, terwijl Sam Larsson en Steven Berghuis als vleugelaanvallers fungeren.

Opstelling FC Emmen: Telgenkamp, Bijl, Heylen, Bakker, Beste; Hiariej, Chacon, Slagveer, Peña, De Vos; De Leeuw.

Opstelling Feyenoord: Vermeer, Karsdorp, Botteghin, Ié, Haps; Fer, Tapia, Kökcü; Berghuis, Narsingh, Larsson.