John van ’t Schip houdt Ajax-huurling in de gaten: ‘Hij staat op de lijst’

John van 't Schip werkt sinds deze zomer als bondscoach van Griekenland. Bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports bevestigt 55-jarige oefenmeester dat hij Kaj Sierhuis in de gaten houdt. De door FC Groningen van Ajax gehuurde spits werd geboren in Athene en kan zodoende ook uitkomen voor de nationale ploeg van Griekenland.

“We weten dat hij roots heeft en voor Griekenland zou kunnen uitkomen, dus hij staat op de lijst. Kaj is een jonge jongen, die ook meer moet gaan spelen. Dat houden we zeker in de gaten”, zegt Van 't Schip over Sierhuis, die voor verschillende Nederlandse jeugdelftallen speelde en onlangs nog voor Jong Oranje uitkwam. De keuzeheer heeft bij Griekenland ook de beschikking over Konstantinos Mitroglou, die momenteel door PSV wordt gehuurd van Olympique Marseille.

“We zitten in een fase waarin we gaan toewerken naar een nieuw elftal en Mitroglou is een jongen die ook al 31 is. Hij speelt ook niet veel, het afgelopen halfjaar heeft hij helemaal weinig gespeeld en is nu vier keer achter elkaar een kwartier voor tijd ingevallen”, legt de bondscoach van Griekenland uit. “Mitroglou is een jongen met heel veel kwaliteiten, maar hij moet wel gaan spelen. Als hij gaat spelen, moet hij het elftal kunnen dragen. We verwachten daar dan meer van.”

“Daar zit heel veel groei en potentie in”, zo wijst Van ’t Schip op Marios Vrousai en Vangelis Pavlidis van Willem II. “Als je gaat kijken naar de toekomst, richt je je meer op dat soort jongens. Mitroglou is direct van waarde, maar direct is nu niet belangrijk. We moeten gaan denken aan de toekomst. Dat betekent niet dat hij niet meer in aanmerking zou kunnen komen, maar het is een verandering in het beleid.”

“Hatzidiakos is ook pas 22, ik heb hem een kwartiertje aan het werk gezien tijdens de wedstrijd van AZ tegen Parizan Belgrado”, zegt hij over de verdediger van AZ. “Dat is niet veel, maar wat hij deed... Daar zit ook groei in. In het verleden was bij AZ weleens goed voor een foutje, maar hij heeft wel voetballende kwaliteiten en er zit rek in hem.”