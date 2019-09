Gesteggel om ‘transfer’ piepjonge Ansu Fati: ‘Dit slaat nergens op’

Sporting Portugal is niet gediend van de recente uitlatingen van de vader van Ansu Fati. Fati senior zei onlangs dat de grootmacht uit Portugal in het verleden een poging waagde om de aanvaller naar Lissabon te halen, maar dat het aanbod belachelijk was aangezien Sporting geen beter perspectief bood. Sporting voelt zich nu genoodzaakt het verhaal van Fati senior onderuit te halen.

De zestienjarige Fati breekt dit seizoen door bij Barcelona, dat inmiddels weet dat het goud in handen heeft met de dribbelaar. Eerder verlieten veel jeugdspelers de Catalaanse grootmacht, omdat veel talenten geen toekomst zagen in het Camp Nou. Ook Sporting wilde Fati inlijven, maar volgens de vader van de groeibriljant was de aanbieding van de Portugezen erg slecht.

"In de zomer van 2018 reisde ik af naar Sporting om te praten", zei Bori Fati tegen A Bola. "Ik sprak met de trainers, maar was verrast dat ze zeiden dat hij naar een jeugdploeg zou gaan. Ik luisterde twintig minuten, maar dacht dat het een grap was. Barcelona verzekerde mij al dat Ansu bij Barcelona B zou voetballen. Het slaat nergens op om van Barcelona naar Lissabon te reizen om te luisteren naar dit aanbod. Ik heb daarna niet meer met ze gesproken."

Sporting is niet blij met de woorden van de vader van Fati. "De club is niet de enige die de potentie van de speler heeft herkend. We hebben inderdaad hem geprobeerd te halen, zoals veel andere clubs die ook hebben gefaald in deze missie. We wisten dat er problemen waren bij Barcelona en zijn toen aan de slag gegaan", zo begint men in een statement. De club benadrukt dat het plan absoluut niet was dat Fati in de jeugd zou blijven voetballen.

"Als iemand zegt dat hij in de jeugd zou blijven spelen, kent onze filosofie niet. Er spelen zestienjarigen bij de Onder-23 en achttienjarigen bij het eerste. Daarnaast is het belangrijk te benadrukken dat hij niet bij de jeugd kan voetballen, want hij is te oud daarvoor: hij is in 2002 geboren en zou dan bij de Onder-19 moeten voetballen. Dit moesten wij verhelderen, want straks denkt men dat onze talentenwerving niet goed is."