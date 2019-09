Baas van PSV imponeert: ‘Dit was het allermooiste op de Europese velden’

PSV en Ajax staan zondag tegenover elkaar in het Philips Stadion en veel ogen zullen gericht zijn op Mohamed Ihattaren. De zeventienjarige middenvelder imponeert momenteel bij de Eindhovenaren met zijn inzicht en spel en kan tegen Ajax zomaar een cruciale rol spelen, concluderen Hans Kraay junior en Arnold Bruggink zondagochtend.

Op de vraag van Hans Kraay wie de baas is bij PSV, komt Bruggink met een duidelijk antwoord. "Ihattaren, omdat hij voetballend de baas is. Met name op zijn positie", zegt de oud-voetballer bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. Hans Kraay speelt in op het commentaar van Bruggink door een moment in de Europa League-wedstrijd tegen Sporting Portugal (3-2 winst) aan te halen.

Voorafgaand aan de 1-0 van Donyell Malen verrichtte Ihattaren een pass met buitenkant voet, weet de analist. "Ik vond dit het allermooiste op de Europese velden. Dit is zo'n smerig buitenkant getrapt balletje... Zoveel jeugdtrainers zeggen: als je rechts bent, ook met links oefenen. En als je links bent, ook met rechts oefenen. Een goede buitenkant is toch beter dan tweebenig zijn?"

Bruggink vult aan: "Het allerbelangrijkste bij die prachtige pass van Ihattaren was zijn aanname met rechts, de bal lag meteen naar voren. Hij kende de situatie op het veld. Dat is de functionele techniek die je nodig hebt om uiteindelijk tot zulke dingen te komen." De topper tussen PSV en Ajax in het Philips Stadion begint zondag om 16.45 uur.