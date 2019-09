‘Man United vreest dat Mino Raiola nieuwe toptransfer gaat torpederen’

Erling Braut Haaland is een van de meest begeerde tieners ter wereld. De negentienjarige spits van Red Bull Salzburg maakt bijzonder veel indruk in het shirt van de Oostenrijkse club en wist de voetbalwereld te verbazen met een hattrick tegen KRC Genk (6-2 winst) in de Champions League. Manchester United heeft interesse in het talent, maar vreest de strapatsen van Mino Raiola.

Haaland maakte bij Molde FK zijn profdebuut onder Ole Gunnar Solskjaer, momenteel manager bij the Red Devils. De connectie met de Noorse trainer kan ervoor zorgen dat Haaland meer openstaat voor een transfer naar Old Trafford. Engelse media stellen echter dat Raiola roet in het eten kan gooien, aangezien de zaakwaarnemer een slechte band heeft met de Engelse grootmacht.

Raiola, adviseur van het toptalent uit Noorwegen, was afgelopen zomer verwikkeld in een transfersoap inzake Paul Pogba. De middenvelder wilde United verlaten, maar de club werkte niet mee aan een uitgaande transfer. Raiola is nog altijd gefrustreerd door het reilen en zeilen van de Premier League-club en zou zodoende een stokje kunnen steken voor een overstap van Haaland naar Manchester.

Haaland, die nog tot medio 2023 vastligt bij Red Bull Salzburg, zou bij minimaal vijftig clubs op de radar staan. De jongeling liet eerder al weten dat hij graag terechtkomt in Engeland en eigenlijk met Leeds United kampioen wil worden, aangezien hij in Leeds geboren is. “Ik wil de beste zijn. En mijn droom is om de Premier League met Leeds te winnen.”