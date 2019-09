Bloed stroomt door de aderen bij Lukaku: ‘De connectie met hem is erg sterk’

Romelu Lukaku speelde zaterdagavond een belangrijke rol tijdens de derby tussen AC Milan en Internazionale. De spits bepaalde de eindstand op 0-2, waardoor Inter nu met twaalf punten uit vier duels aan kop gaat in de Serie A. Na afloop is Lukaku lovend over Antonio Conte, sinds deze zomer de trainer van i Nerazzurri.

“Mijn connectie met hem is erg sterk”, zegt de Belgische zomeraankoop in gesprek met DAZN over de Italiaanse coach. “Hij is een trainer die mij enorm helpt. Op 26-jarige leeftijd wil ik een coach zoals deze, iemand die mij motiveert en elke dag helpt. Ik ben erg blij om hier te zijn en ook erg blij dat ik met hem mag samenwerken.”

“Deze wedstrijd was erg belangrijk voor ons, we zijn blij met de drie punten”, vervolgt Lukaku, die afgelopen dinsdag nog met 1-1 gelijkspeelde tegen Slavia Praag in de Champions League. Naar verluidt zou het na het duel tot een aanvaring zijn gekomen met Marcelo Brozovic. “De wedstrijd tegen Slavia Praag was zwaar, maar we hebben ons weer opgericht en hebben een sterk antwoord gegeven.”

Conte lijkt na afloop te bevestigen dat er frictie was in de kleedkamer. "Brozo en Lukaku zijn twee exceptionele gasten. Luister, ik word alleen maar boos op ze omdat ze te aardig zijn. Ze moeten klinischer worden. Ruzies betekenen dat er bloed door de aderen stroomt en dat er een wil is om beter te worden. Ik heb als speler vaak ruzie gehad met teamgenoten en ben daarna met ze uit eten gegaan. Het stelt niet zoveel voor", concludeert de trainer van Inter.