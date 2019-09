‘PSV verlangt honderdvoudige van transfersom Donyell Malen’

Liverpool is zeker niet de enige Premier League-club met interesse in Donyell Malen. Daags na de berichtgeving over de belangstelling van de Champions League-winnaar voor de aanvaller van PSV, schrijven de Engelse kranten zondag dat ook voormalig werkgever Arsenal de verrichtingen van de twintigjarige Nederlander volgt.

De interesse van Arsenal is opvallend, daar hij tussen 2015 en 2017 deel uitmaakte van de jeugdopleiding van de Londense club. De van Ajax overgekomen Malen werd destijds omschreven als ‘de nieuwe Thierry Henry’, maar hij kwam uiteindelijk nooit verder dan twee oefenduels in het eerste van Arsène Wenger.

David Endt analyseert: 'Ajax heeft een hechter blok dan PSV'

PSV nam Malen in de zomer van 2017 voor naar verluidt 550.000 euro over van Arsenal. Britse media schrijven zondag dat de Eindhovense club van mening is dat de aanvaller, die zich tegenwoordig Oranje-international mag noemen, nu het honderdvoudige waard is van het bedrag dat men toentertijd aan Arsenal overmaakte, oftewel 55 miljoen euro.

De teller van Malen na dertien officiële duels dit seizoen staat op tien treffers, mede door zijn vijftal doelpunten tegen Vitesse (5-0). De aanvaller luisterde zijn debuut als international tegen Duitsland (2-4) eerder deze maand op met een doelpunt. Het contract van Malen met PSV loopt pas medio 2024 ten einde, na de contractverlenging van afgelopen maand. De oorspronkelijke verbintenis, ondertekend in de zomer van 2017, was voor drie jaar.